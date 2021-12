Xiaomi presenteert nieuwe Xiaomi 12, 12 Pro en 12X: alle details

Xiaomi heeft drie nieuwe telefoons aangekondigd. Het zijn de nieuwe Xiaomi 12, de 12 Pro en de 12X. Zowel de 12 als de Pro gingen al enige tijd rond in het geruchtencircuit en zijn uitgerust met een 50 megapixel camera en de nieuwe chipset van Qualcomm; de Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi 12-serie

Sinds de Xiaomi 11T-serie gebruikt de fabrikant niet langer meer de modelnaam Mi. Die zien we dan ook niet terug bij de nieuwe Xiaomi 12 en de 12 Pro. Wat we wel terugzien, is de nieuwste high-end processor van Qualcomm. Nadat Motorola eerder al een toestel presenteerde met deze chipset, is Xiaomi de tweede fabrikant die de Snapdragon 8 Gen 1 plaatst in haar toestellen. Als eerst zijn de smartphones aangekondigd voor de Chinese markt, maar door die aankondiging komen we al het nodige te weten.

Xiaomi 12

De Xiaomi 12 is het meest compact, waarbij het scherm een grootte heeft van 6,28 inch. Dit is een AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Aanwezig is een triple-camera met een 50 megapixel hoofdlens, 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel telefotolens.We zien verder een 32 megapixel front-camera voor het maken van selfies. Er zijn stereo-speakers aanwezig op de Xiaomi 12, net als NFC, een infraroodpoort en een 4500 mAh accu. Deze accu kan met 67W snel opgeladen worden, en volgens de fabrikant heb je in 39 minuten daarmee een volle accu. Je kunt ook draadloos laden met een kracht van 50W. Volgens Xiaomi duurt het volladen dan 53 minuten. Voor de telefoon heb je keuze uit de kleuren zwart, groen, blauw en roze.

Xiaomi 12 Pro

Bij de Xiaomi 12 Pro zien we nog betere specificaties. We zien een 6,73 inch AMOLED-scherm en driemaal een 50 megapixel camera. Naast de hoofdlens hebben dus ook de telefotolens en de groothoeklens een dergelijke hoge resolutie. Met de telelens kan 2x optisch ingezoomd worden. Aan boord van het toestel zijn Harman Kardon stereo-speakers en vinden we een 4600 mAh batterij. Het opladen gaat ontzettend snel; met 120W, waardoor het volladen slechts 18 minuten in beslag moet nemen. Er is ook 50W draadloos laden, wat 42 minuten duurt. De kleurkeuze is gelijk aan die van de Xiaomi 12.

Xiaomi 12X

Tot slot is er nog de Xiaomi 12X, waarbij de specificaties overeenkomen met die van de Xiaomi 12. Het verschil is echter de processor. Om de kosten wat meer te kunnen drukken, is de Xiaomi 12X voorzien van een Snapdragon 870 chipset.

Release

Voor nu weten we alleen dat Xiaomi de toestellen uitbrengt in China, en wel vanaf 31 december. Later worden internationale prijzen en details gedeeld. De prijs voor China is totaal niet representatief voor de Europese markt. Toch willen we je een indicatie geven. De prijs voor de XIaomi 12 Pro zal eindigen op zo’n 790 euro, die voor de 12 op 610 euro en voor de 12X 540 euro. We zullen dus nog even moeten wachten op de informatie voor de Europese markt. Dat zal volgend jaar gaan gebeuren.