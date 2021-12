Xiaomi komt 28 december met nieuwe Xiaomi 12-modellen: dit zijn ze

Xiaomi heeft een rijke naam aan toestellen en producten. Het portfolio wordt binnenkort uitgebreid met de Xiaomi 12. Deze serie bestaat uit twee modellen. De fabrikant geeft vast een foto van de nieuwe modellen.

Xiaomi 12 op 28 december

Fabrikant Xiaomi zal op 28 december een tweetal nieuwe smartphones aankondigen. Het merk zal dan haar nieuwe high-end modellen aankondigen; de Xiaomi 12 en nog een aanvullend model. De nieuwe toestellen worden getoond op een poster die door het merk online is gezet. De tweede smartphone is vermoedelijk de Xiaomi 12 Pro, die samen naast de Xiaomi 12 aangekondigd zal worden. Details worden niet gedeeld, maar we zien wel duidelijke foto’s.

De fabrikant zou de nieuwe Xiaomi 12 voorzien van een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, en verder wordt de mogelijkheid verwacht dat één of meerdere Xiaomi 12 toestellen razendsnel opgeladen kunnen worden met een kracht van 120W. Alle details zullen we op 28 december te horen krijgen.