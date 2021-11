‘Xiaomi 12X moet nieuw betaalbaar vlaggenschip worden met compacter design’

Xiaomi werkt volgens de berichten aan een nieuwe smartphone; de Xiaomi 12X. Deze smartphone moet volgens de berichten een nieuw vlaggenschip worden met prima specificaties, maar krijgt dan wel een compacter design. Een interessante optie voor degenen die geen grote smartphone willen?

Xiaomi 12X in ontwikkeling

Het Chinese Xiaomi komt met een nieuwe Xiaomi 12X. Deze smartphone zal deel uitmaken van de Xiaomi 12-serie, waarbij net als de nieuwe 11T-reeks de modelnaam Mi wordt weggelaten. De Xiaomi 12X moet een betaalbaar alternatief zijn voor een duur high-end toestel. De eerste leaks over de nieuwe smartphone zijn uit de doeken gedaan door een leaker en daardoor komen we de eerste details te weten over het nieuwe toestel van Xiaomi. Onbekend is wanneer Xiaomi de nieuwe telefoon voorstelt aan het publiek.

Xiaomi gaat de nieuwe telefoon uitbrengen als opvolger van de Xiaomi 11X. De nieuwe Xiaomi 12X zal geleverd worden met de Snapdragon 870 chipset. Er wordt verder gesproken over een schermgrootte van ongeveer 6,28 inch. Dit AMOLED-paneel krijgt 120Hz ondersteuning, Full-HD+ als resolutie en support voor HDR10. Als het gaat over de camera, dan weten we tot nu toe alleen dat de smartphone een 50 megapixel hoofdcamera krijgt. Met deze gegevens wordt duidelijk dat het scherm kleiner wordt dan die van de 11X en er (op papier) een kleine upgrade in lijkt te zitten voor de camera. De Xiaomi 11X heeft namelijk een 6,67 inch scherm en 48MP hoofdcamera.

Als er meer informatie is over de nieuwe Xiaomi 12X, dan houden we je uiteraard hiervan op de hoogte.