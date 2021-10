Xiaomi brengt 11T en 11T Pro voor nette prijs uit in Nederland

De Xiaomi 11T en de Xiaomi 11T Pro zijn beiden vanaf nu verkrijgbaar in ons land. De fabrikant heeft de toestellen voorzien van uitgebreide mogelijkheden, zonder hierbij op de hoofdprijs uit te komen. Wat heeft de nieuwe Xiaomi 11T-serie te bieden?

Xiaomi 11T verkrijgbaar

De nieuwe 11T-toestellen van Xiaomi zijn vanaf nu te vinden in de Nederlandse winkels. De fabrikant brengt de nieuwe T-toestellen uit als uitbreiding op de eerder verschenen Mi-reeks. Wat hebben de twee devices te bieden voor je?

11T

De Xiaomi 11T is voorzien van een razendsnelle MediaTek Dimensity 1200 chipset, een 6,67 inch AMOLED-scherm met Full-HD resolutie en 8GB aan werkgeheugen. Voor het maken van foto’s is er een triple-camera, welke zich prettig laat bedienen en mooie foto’s schiet. De 5000 mAh accu van de Xiaomi 11T is op te laden met een kracht van 67 watt. Hierdoor zit de accu lekker snel vol!

11T Pro

Het meest uitgebreide model is de Xiaomi 11T Pro. Veel overeenkomsten qua specificaties, maar wel met een nóg krachtigere processor; de Snapdragon 888 van Qualcomm. Ook zien we een periscooplens en schiet je ook met de Xiaomi 11T Pro de mooiste kiekjes. De 5000 mAh accu is dankzij maar liefst 120W snelladen, onwijs snel opgeladen.

Updates

Voor beide toestellen heeft Xiaomi een mooi updatebeleid klaargezet. Zowel de Xiaomi 11T als de 11T Pro krijgen drie Android OS-updates; dus Android 12, 13 én 14, en vier jaar beveiligingsupdates.

Koop je voor eind oktober de 11T of 11T Pro bij een van de volgende winkels, dan krijg je een flinke cashback of een gratis Xiaomi Smart TV!

Alle details hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons.

Xiaomi 11T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro