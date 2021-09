Xiaomi opent aanval op andere fabrikanten met nieuw updatebeleid

Xiaomi heeft bekend gemaakt dat het het updatebeleid gaat veranderen. Met de komst van de nieuwe 11T-serie zal er langer doorgegaan worden met het uitrollen van updates. Dit gaat over zowel Android-updates als beveiligingsupdates.

Langer updates van Xiaomi

De nieuwe Xiaomi 11T-serie zal binnenkort aangekondigd worden. Voor het zover is, krijgen we wel alvast informatie over wat we kunnen verwachten van de fabrikant omtrent het updatebeleid. In een reactie laat de Chinese fabrikant weten dat de nieuwe Xiaomi 11T en 11T Pro voor een periode van drie jaar Android-updates zullen krijgen. Dat is een versie meer dan high-end smartphones doorgaans kregen van Xiaomi.

Er is ook nieuws over beveiligingsupdates voor deze twee toestellen. De security-patches zullen voor een periode van 4 jaar uitgebracht worden, al wordt niet vermeld om de hoeveel tijd deze verschijnen, maar mogelijk is dit maandelijks. Met deze gewijzigde updateplannen gaat Xiaomi de concurrentie aan met andere merken. Samsung bijvoorbeeld; zij hebben eerder aangegeven om hun vlaggenschepen drie jaar lang Android-updates te geven en vier jaar beveiligingsupdates.

Hopelijk wordt met deze wijziging het updatebeleid van Xiaomi ook beter. Het is niet bekend wat dit nieuws voor eerder uitgebrachte toestellen betekent.

