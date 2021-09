Uitgelekt: nieuwe Xiaomi 12 krijgt 50MP triple-camera met 5X periscoop

Xiaomi heeft in het verleden al een hoop verschillende toestellen uitgebracht. De smartphone die we binnenkort kunnen verwachten van de fabrikant is de Xiaomi 12. Hierbij zal het merk ook niet meer de toevoeging ‘Mi’ gebruiken. Er is nu het één en ander aan informatie opgedoken over de Xiaomi 12.

Nieuws over Xiaomi 12

Xiaomi is gestopt met het gebruik van de modelnaam ‘Mi’. Dat zullen we ook gaan zien bij de Xiaomi 12. Het bedrijf zal dit toestel voorzien van een geavanceerde camera, maar het bedrijf zal naar verwachting niet langer over een 108 megapixel camera beschikken; iets wat we wel bij eerdere toestellen terugzagen. In plaats daarvan zou de Xiaomi 12 voorzien zijn van een 50 megapixel triple-camera.

Dit laatste betekent dat er een 50 megapixel hoofdcamera is, samen met een 50MP groothoeklens en 50MP telelens. Naar verluidt zal deze laatste lens een periscooplens zijn welke 5x zoom levert. Eerder gingen er al berichten over een 200 megapixel camera, welke gefabriceerd zou zijn door Samsung. Deze lens zou echter voorbehouden zijn aan de Xiaomi 12 Ultra. Als de geruchten kloppen, krijgt de ’12’ verder een LTPO AMOLED-scherm met een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz. Ook wordt een Snapdragon 898 chipset genoemd als aanwezig op de specificatielijst.

Voor nu is niet duidelijk wanneer de smartphone aangekondigd wordt.