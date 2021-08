‘Xiaomi komt in december met Mi 12, voorzien van Snapdragon 898’

In december kunnen we een nieuwe smartphone verwachten van de Chinese fabrikant Xiaomi. Het gaat volgens de berichten om de Xiaomi Mi 12 en die moet verschijnen met de nieuwste chipset van Qualcomm.

Xiaomi Mi 12 met Snapdragon 898

Gedurende de maanden verschijnen er steeds nieuwe smartphones. Xiaomi doet dat idem dito en zou later dit jaar met een nieuwe high-end smartphone komen. De fabrikant zou hierbij de Xiaomi Mi 12 willen aankondigen, en die aankondiging zou gepland staan voor midden december. De informatie hierover is afkomstig van een Chinese bron die bekend zou zijn met de plannen van Xiaomi.

Xiaomi Mi 11

De nieuwe Xiaomi Mi 12 zou uitgerust zijn met de nieuwe Snapdragon 989 chipset van Qualcomm. Deze nieuwe chipset zou moet het nieuwe krachtmodel worden van de chipfabrikant en wordt waarschijnlijk later dit jaar aangekondigd. De telefoon zou voorzien worden van een LTPO-scherm met een adaptieve verversingssnelheid van 120Hz. Er zouden verder plannen op tafel liggen om de Mi 12 met een kracht van 120W op te laden, of met 100W draadloos.

Het moet gek lopen, wil de telefoon niet vaker nog in het geruchtencircuit rondgaan. Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

Xiaomi Mi 11 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 740,00 euro