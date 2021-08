Xiaomi is grootste smartphonemerk van Europa

Xiaomi kan tevreden terugkijken op het tweede kwartaal van 2021. De Chinese fabrikant heeft Samsung van de eerste plaatst gestoten als nummer 1 smartphonemerk, zo blijkt uit nieuwe cijfers die naar buiten zijn gebracht.

Xiaomi op eerste plaats

Xiaomi heeft de eerste plaats ingenomen als het gaat om het marktleiderschap van smartphones in Europa. De Chinese fabrikant neemt de plek sinds het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst in, zo blijkt uit het onderzoek van Strategy Analytics. Interessant is dat ook Counterpoint deze informatie lijkt te bevestigen in een ander onderzoek. Uit dat onderzoek komt naar voren dat in juni Xiaomi wereldwijd de grootste fabrikant was.

Strategy Analytics meldt dat het marktaandeel van smartphones in Europa inmiddels voor Xiaomi uitkomt op 25,3 procent. Dit is in vergelijking met vorig jaar een stijging van 67,1 procent. Samsung ziet het aandeel met 7,0 procent (in vergelijking met Q2 2020) dalen naar 24 procent. Apple staat derde (19,2%), gevolgd door Oppo (5,6%, stijging van 180 procent) en Realme (3,8 procent, stijging 1800 procent). Uit het onderzoek komt naar voren dat er 14 procent meer smartphones zijn verkocht dan over dezelfde periode vorig jaar.

Xiaomi reageert als volgt op het bericht;

“We zijn enorm trots dat we deze ambitieuze mijlpaal voor het eerst hebben behaald. Met bijna 13 miljoen verkochte smartphones in Europa, hebben we onze doelstelling behaald om de nummer 1 positie te veroveren. Ons succes is te danken aan de merkloyaliteit van de Fans, gebruikers van Xiaomi en vanzelfsprekend onze partners. We willen ons succes voortzetten door met doorzettingsvermogen en passie innovatieve producten te blijven maken voor mensen van over de hele wereld”, aldus Ou Wen, General Manager van Western Europe Xiaomi.

