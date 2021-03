Poco deelt succesvolle verkoopcijfers tot nu toe en van X3 NFC

Maandag heeft Poco, eerder nog onderdeel van Xiaomi, een nieuwe reeks smartphones aangekondigd. De fabrikant heeft nu ook wat interessante cijfers gedeeld over de verkopen van eerdere toestellen.

Poco verkoopcijfers tot februari ’21

Poco was eerder nog het dochtermerk van Xiaomi maar wordt nu steeds verder losgeweekt van de fabrikant. Toch is nog altijd de invloed erg groot van de Chinese fabrikant. In 2018 bracht het merk haar eerste smartphone uit, de Pocophone F1. Dit was gelijk een groot succes; niet gek gezien zijn prijs en specificaties. Tot 28 februari 2021 heeft Poco in totaal 13 miljoen smartphones verkocht, zo meldt het bedrijf.

In september vorig jaar kwam het merk met de aankondiging van de nieuwe Poco X3 NFC. Deze smartphone hebben we ook uitgebreid besproken in onze Poco X3 NFC review. Dit model heeft flink bijgedragen aan de verkopen. Het merk noteert 4 miljoen verkochte exemplaren in 7 maanden tijd.

Maandag presenteerde de fabrikant twee nieuwe smartphones. Daarbij gaat het om de Poco F3 en de Poco X3 Pro. Deze smartphones komen ook naar Nederland. Alles hierover lees je in het artikel over de Poco X3 Pro en F3.

