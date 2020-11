Poco deelt cijfers: aantal verkochte smartphones staat op 6 miljoen

Poco heeft interessante cijfers gedeeld over de verkopen van het merk. Onder andere komen we te weten hoeveel smartphones er zijn verkocht, net als het aantal verkochte exemplaren van de Poco F1.

Poco deelt cijfers

Het begon als dochtermerk van Xiaomi, maar Poco staat nu toch echt op eigen benen. Toch is de invloed van Xiaomi flink aanwezig. Niet zelden verschijnen Xiaomi of Poco-toestellen met dezelfde specs en hetzelfde design, maar dan onder een andere naam. Het merk doet echter goede zaken. Zo wist de Poco X3 NFC een mooi plaatsje te bemachtigen bij onze DroidApp Awards voor beste smartphone van 2020.

In een persbericht heeft Poco cijfers gedeeld over hoe het merk gescoord heeft. In drie jaar tijd is het merk toegetreden tot 35 landen. De eerste smartphone van de fabrikant, de Pocophone F1 is 2,2 miljoen keer over de toonbank gegaan. In totaal staat de teller van het aantal verkochte toestellen op 6 miljoen.

Van de week presenteerde het merk haar nieuwe uitgebreide telefoon met een vriendelijk prijskaartje; de Poco M3. In de toekomst zal het portfolio ongetwijfeld verder uitgebreid worden door de fabrikant.