Poco M3 komt naar Nederland: stijlvolle smartphone voor 169 euro

Poco brengt haar M-serie uit in Nederland. De Poco M3 is nu officieel aangekondigd en is voorzien van prima specificaties, een gigantische accu en een scherpe prijs.

Poco M3 komt naar Nederland

Vandaag heeft Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi, een nieuwe smartphone aangekondigd welke ook naar ons land komt. Het gaat om de Poco M3, welke gehuld is in een kleurrijk jasje, waaronder een knalgele kleur. Het toestel maakt deel uit van de M-serie waarover de fabrikant het volgende vertelt;

“De POCO M3 is het debuut van POCO Global’s M-serie, waarmee het merk zich in een heel nieuwe categorie plaatst. De nieuwe productlijn bouwt voort op het succes van POCO Global, dat met de F-serie concurreert met de grote merken, en op de impact van de X-serie in het middensegment, waardoor het merk zich openstelt voor een nieuw publiek van wereldwijde tech-liefhebbers.”

De Poco M3 beschikt over een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm met bovenin een 8 megapixel front-camera. Aan de achterzijde biedt de telefoon een triple-camera met 48MP hoofdsensor. Er is een 3,5 millimeter aansluiting, Snapdragon 662 chipset, 4GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte. De M3 heeft een enorme accu met maar liefst 6000 mAh aan capaciteit, welke met 18W sneller opgeladen kan worden. Dankzij een kabel, die je optioneel aan kunt schaffen, kun je andere apparaten bedraad opladen met je Poco M3. Volgens het merk moet de accu het 2,5 jaar uithouden zonder dat je merkbare achteruitgang merkt, een interessante belofte.

De Poco M3 verschijnt in de kleuren Cool Blue, Poco Yellow en Power Black. De prijs ligt op 169 euro en in principe wordt het toestel alleen via Mi zelf verkocht. De smartphone is vanaf 3 december verkrijgbaar.