Poco M3 duikt op in geruchtencircuit; kleurrijk toestel met grote camera-module

Xiaomi brengt in hoog tempo nieuwe smartphones uit, en ook dochtermerk Poco doet daar vrolijk aan mee. Er is nu een render verschenen van de nog niet aangekondigde Poco M3. Wat weten we al over dit toestel?

Poco M3 opgedoken

Er is nieuws over een nieuw toestel van Poco. Het dochtermerk van Xiaomi komt binnenkort met de kleurrijke Poco M3. Het toestel is op de foto te zien in het zwart, blauw en knalgeel. Wat verder opvalt is de gigantische camera-module met daarin de merknaam. Het lijkt erop dat de designafdeling flink los mocht gaan op het design.

De smartphone van Poco krijgt een notch waarin de front-camera is geplaatst. We zien aan de rechterkant van het toestel de toetsen. Achterop is dus de module te vinden, die naar verluidt drie lenzen zal huisvesten. Volgens de bron krijgt de Poco M3 een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm, samen met een Snapdragon 662 chipset, 4GB RAM en een gigantische accucapaciteit. De batterij zou namelijk uitkomen op 6000 mAh. Het opladen gaat met 18W. Vanuit de doos komt de Poco met Android 10 met MIUI 12.

Ondanks dat Poco officieel gezien niet meer een dochterbedrijf is van Xiaomi, werkt het nog altijd zeer nauw samen met Xiaomi. Dezelfde toestellen worden met regelmaat onder elkaars naam uitgebracht. Naar verluidt zou 24 november de aankondiging zijn van de Poco M3. Het is nog maar de vraag of we de telefoon ook in Nederland gaan zien. De M-serie is tot op heden niet in Nederland verschenen.