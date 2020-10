Poco lanceert haar goedkoopste smartphone; dit is de Poco C3

Poco heeft haar goedkoopste smartphone aangekondigd. De Poco C3 is een toestel met een triple-camera en een prijs van zo’n 90 euro.

Poco C3 aangekondigd

Poco is het dochtermerk van Xiaomi en heeft al verschillende toestellen uitgebracht. De meest recente in Nederland is de Poco X3 NFC, met veel aan boord voor een nette prijs. Nu is het portfolio verder uitgebreid en zien we de Poco C3.

De Poco C3 is eigenlijk de Poco-variant van de Xiaomi Redmi 9C. Er is een 6,53 inch LCD-scherm met een HD+ resolutie. De telefoon wordt aangedreven door een MediaTek Helio G35 chipset, 3/4GB aan werkgeheugen en 32/64GB aan opslagruimte. Ook is er een 5 megapixel front-camera aanwezig in de inkeping.

Achterop heeft de Poco C3 een triple-camera met 13 megapixel sensor, 2MP macrolens en 2MP dieptelens. Een vingerafdrukscanner ontbreekt op het toestel. Opladen gaat via de ouderwetse Micro-USB aansluiting en ook is er een aansluiting voor een 3,5 millimeter headset.

Poco brengt het toestel uit met een 5000 mAh accu, Android 10 met MIUI 12 en een behuizing met dual-tone kleuren. De prijs komt uit op een kleine 90 euro. Overigens valt het nog maar te bezien of dit toestel de Nederlandse markt weet te bereiken. Op dit moment is de Poco C3 alleen aangekondigd voor India.