Poco lanceert de Poco M2 met 5000 mAh accu

Poco lanceerde van de week haar nieuwe paradepaardje; de Poco X3. Nu pakt de fabrikant uit met de M2.

Poco M2 aangekondigd

In juli dit jaar zagen we van Xiaomi’s dochtermerk Poco de Poco M2 Pro, van de week was daar de Poco X3 NFC en nu is het de Poco M2.

De Poco M2 is een smartphone welke een flinke 5000 mAh accu meekrijgt. Deze kan opgeladen worden met 18W, al levert Poco een 10W lader mee, dus zul je die nog los moeten aanschaffen. Verder heeft de smartphone een Helio G80 chipset van MediaTek en is er 6GB RAM.

Aan de achterkant van een anti-fingerprint textuur, samen met een quad-camera. Deze levert een primaire lens met 13 megapixel, 8MP groothoek, 5MP macro en 2MP dieptelens. Verder voorziet Poco de smartphone van een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm met een 8MP front-camera.

Poco voorziet het toestel direct met Android 10 met MIUI 11. Later moet MIUI 12 beschikbaar komen, waarbij de fabrikant heeft beloofd dat er geen advertenties in zullen zitten, zoals we die wel in andere Mi-toestellen zien. Verder lijkt de Poco M2 een rebrand van de eerder verschenen Xiaomi Redmi 9.

Overigens brengt de fabrikant het toestel als eerst uit in India. Er is niks bekend over een release in andere landen. De prijs komt omgerekend uit op een bedrag van 125 euro.