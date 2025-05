Poco F7 Ultra, F7 Pro en Nothing Phone (2) krijgen nieuwe update

Poco en Nothing rollen voor hun smartphones een nieuwe update uit. Gebruikers van de Poco F7 Ultra, F7 Pro en de Nothing Phone (2) krijgen een nieuwe update aangeboden. De drie smartphones zien een nieuwe beveiligingsupdate en verbeteringen.

Updates bij Poco

Poco is begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de Poco F7 Pro en de Poco F7 Ultra. De twee smartphones werden in maart aangekondigd tijdens een event in Singapore. DroidApp was hierbij aanwezig en publiceerde later de Poco F7 Ultra review. Voor de twee toestellen geldt een updatebeleid van zes jaar beveiligingspatches en vier Android-updates. Voor zowel de Poco F7 Ultra als de F7 Pro staat nu een nieuwe update klaar; HyperOS 2.0.109.0, met een grootte van circa 334MB.

De nieuwe update brengt nieuwe labels voor het controlecentrum en een optimalisatie van apparaatbesturingen, zo meldt de changelog. Daarbij is de smartphone bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april. De update wordt verspreid uitgerold, dus het kan even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update kunnen installeren.

Nothing Phone (2)

Voor de Nothing Phone (2) is eveneens gestart met het uitrollen van een nieuwe update. De smartphone van het merk krijgt de beveiligingsupdate van mei. Daarbij zien we in de changelog de nieuwe Privacy Space die wordt toegevoegd. Je kunt hierbij een apps en meer achter een beveiligde ‘deur’ zetten. Tevens is er de nieuwe Nothing Gallery-app die je kunt gebruiken voor het bekijken van foto’s. Tot nu toe moest je dit doen met de Google Foto’s app. In de changelog zien we ook nog verschillende optimalisaties en verbeteringen. Die zie je hieronder in de changelog.

Poco F7 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 639,00 euro

Poco F7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 499,00 euro