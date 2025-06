Poco F7 is onderweg: specificaties en foto’s uitgelekt

Poco komt binnenkort met de nieuwe Poco F7. Nadat we in maart al de Poco F7 Ultra en Poco F7 Pro zagen, is het nu de beurt aan een derde model in de F7-reeks. Foto’s en specificaties zijn nu uitgelekt.

Poco F7 komt eraan

In maart was DroidApp in Singapore voor de aankondiging van de nieuwe Poco F7 Ultra en Poco F7 Pro. De fabrikant komt op 24 juni met de introductie van een derde model in deze familie; de Poco F7. Over deze smartphone krijgen we nu de nodige nieuwe details te weten.

Wat opvalt aan de Poco F7 is zijn formaat. De telefoon is groter dan de Pro en Ultra varianten, met afmetingen van 163,1 x 77,9 x 8,2 mm en een gewicht van 216 gram. Het OLED-scherm van 6,83 inch biedt ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10+ en een piekhelderheid van 3200 nits, hoewel de resolutie lager ligt op 2772 x 1280 pixels. Aan de binnenkant wordt de Poco F7 aangedreven door de Snapdragon 8s Gen 4-chipset, gecombineerd met maximaal 12GB RAM en 512GB opslagruimte. De telefoon draait direct uit de doos op HyperOS 2, gebaseerd op Android 15, en beschikt over verschillende AI-functies.

Op cameragebied is de F7 uitgerust met een 50 MP hoofdcamera met f/1.5-diafragma en optische beeldstabilisatie. Verder bevat het toestel een 8 MP groothoeklens en een 20 megapixel front-camera aan de voorzijde. De accucapaciteit is een ander opvallend punt. De Poco F7 krijgt een batterij van 7550 mAh, ruim meer dan de 6000 mAh van de Pro en de 5300 mAh van de Ultra. Snelladen gebeurt met 90W via de kabel en ook omgekeerd opladen is mogelijk met 22,5W. Poco kiest ervoor om de Poco F7 in sommige regio’s uit te brengen met een kleinere 6500 mAh-accu.

Op audiovlak beschikt de F7 over stereoluidsprekers met Dolby Atmos en Hi-Res Audio-certificering, ook draadloos. Qua connectiviteit kun je rekenen op 5G, WiFi 7, NFC, een infraroodsensor. De telefoon is IP68-gecertificeerd, wat betekent dat hij stof- en waterbestendig is.

Poco F7 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro