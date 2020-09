Poco X3 NFC: gloednieuwe midranger van Xiaomi met uitdagende specs gelanceerd

Xiaomi heeft zojuist een gloednieuwe smartphone gelanceerd in het midden segment van de markt. Deze telefoon heeft zeer sterke specificaties en biedt misschien zelfs meer dan een high-end smartphone.

Poco X3 NFC

De nieuwe POCO X3 NFC die vandaag door Xiaomi werd gelanceerd laat zich kenmerken als een midrange smartphone met high-end specificaties. Zo is het toestel uitgerust met de nieuwste Snapdragon 732G van Qualcomm, heeft het een gigantische batterij met een capaciteit van 5610 mAh en heeft het scherm verversingssnelheden van 120Hz. Volgens de fabrikant levert het toestel een soepele en responsive ervaring doordat de touch-invoer wordt waargenomen op 240 Hz.

Het scherm op de Poco X3 NFC is een edge-to-edge Full HD+ scherm van 6,67 inch om batterij te besparen schakelt het scherm automatisch terug van 120Hz tot 50 Hz. Verder is het toestel uitgerust met stereo luidsprekers voor een betere beleving wanneer je bijvoorbeeld een filmpje kijkt of games speelt op het toestel.

Camera, opslag en verkrijgbaarheid

Op het toestel is een 64 megapixel hoofdcamera te vinden met daarbij een 13 megapixel ultrabreedhoeklens, macrosensor van 2 megapixel en een 2 megapixel dieptesensor. De hoofdsensor is er een van Sony, namelijk de IMX-682, wat fraaie plaatjes op moet leveren. Bij de ultrabreedhoeklens is de kijkhoek 119 graden. Voor de gene die graag selfies schieten is de Poco X3 NFC uitgerust met allerlei creative functies zoals caleidoscoopopties, fotofilters en AI skyscaping.

De 5160 mAh batterij kan je lekker snel opladen middels 33W-snelladen, dat is vrij snel voor een toestel in deze prijsklasse. Xiaomi claimt dat het toestel in 65 minuten volledig is opgeladen. Er zijn twee varianten van het toestel, in beide gevallen is het uitgerust met 6 gigabyte werkgeheugen maar heb je de keuze uit 64 of 128 GB opslagruimte.

De Poco X3 NFC is vanaf 10 september verkrijgbaar voor een prijs van 229 euro voor 64GB en 269 euro voor 128GB in de gehele Benelux. Het toestel is er in de kleuren Shadow Gray en Cobalt Blue.