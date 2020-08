Xiaomi Mi 10T Pro met flinke 108 megapixel camera-sensor duikt op

Xiaomi lijkt nog meer toestellen uit te willen brengen in de Mi 10-serie. De fabrikant is bezig met de Mi 10T Pro, waarvan we nu beelden te zien krijgen.

Mi 10T Pro op beeld

We bespraken het al in de Xiaomi Redmi Note 9 Pro review, de naamvoering is iets waar ik niet helemaal de logica in zie; Redmi Note 9, Redmi 9, Mi 9 en daar nog tig varianten op. De 10-serie gaat daar vrolijk in mee, en als opvolger voor de Xiaomi Mi 10-serie, zien we nu beelden van de Xiaomi Mi 10T Pro.

Samen met de Xiaomi Mi 10T Pro, moet er ook nog een ‘standaard’ Mi 10T verschijnen. De Pro krijgt in ieder geval een duidelijke focus op de camera. Naar verluidt krijgt het toestel een grote lens met een 108 megapixel sensor. Deze moet dan weer beschikken over geavanceerde stabilisatie-systemen.

Uit de code wordt duidelijk dat de standaard Xiaomi Mi 10T zal beschikken over een 64MP camera, de Pro krijgt dus een 108MP lens. De voorkant van het toestel is helaas niet te zien, al zou de vingerafdrukscanner aan de zijkant zitten en wordt er gesproken over een 5000 mAh accu, Snapdragon 865/865+ processor en een LCD-scherm met 144Hz verversingssnelheid.

Wanneer we meer weten over de nieuwe Xiaomi Mi 10T-serie, houden we je uiteraard hiervan op de hoogte.