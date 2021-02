Xiaomi rolt MIUI 12.5 volgend kwartaal uit naar Mi 10-serie

Verschillende smartphones van Xiaomi zullen in de komende tijd bijgewerkt worden met een update naar MIUI 12.5. Nu heeft Xiaomi wat meer duidelijkheid gegeven over wanneer dit staat te gebeuren.

MIUI 12.5 is onderweg

Vandaag was er de aankondiging van de nieuwe Mi 11 van Xiaomi. Daarbij werd ook een televisie voor de Benelux getoond. De fabrikant had echter nog meer nieuws te melden. In de komende maanden zullen de eerste toestellen van Xiaomi bijgewerkt worden met de MIUI 12.5 update. Het is niet helemaal duidelijk of dit ook de Android 11 update omvat, maar we vermoeden van wel. In januari werd duidelijk dat 27 smartphones van de Chinese fabrikant de update naar MIUI 12.5 zou krijgen.

Xiaomi laat nu weten dat de eerste toestellen in het tweede kwartaal van 2021 bijgewerkt worden met de update. MIUI 12.5 verschijnt dan als eerst voor de Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 en Mi 10 Pro. De tweede groep toestellen bestaat uit 11 smartphones en volgen later. Welke toestellen dit zijn, is niet bekend gemaakt, maar dit zullen onvermijdelijk ook toestellen zijn die niet persé in Nederland verkocht zijn. Een datum wordt niet gedeeld.

