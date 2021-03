Xiaomi Mi 10S met Snapdragon 870 is officieel

Het portfolio van Xiaomi is uitgebreid met een nieuw model; de Xiaomi Mi 10S, maar wat is de fabrikant hiermee van plan?

Xiaomi Mi 10S aangekondigd

Ondanks dat we onlangs al kennis konden maken met de Xiaomi Mi 11, is het toch tijd voor uitbreiding voor de Mi 10-serie. Het maakt het portfolio er niet heel duidelijker op voor de consument, maar de fabrikant heeft de Xiaomi Mi 10S aangekondigd.

De smartphone van de fabrikant wordt voorzien van een 6,67 inch AMOLED-paneel met een 90Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. In de cirkelvormige opening vind je een 20 megapixel front-camera. Achterop zien we een grote cameramodule met 108 megapixel hoofdcamera. Daarbij is de Mi 10S uitgerust met een 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP lens voor de diepte en macro.

Xiaomi heeft in het toestel ook de jonge Snapdragon 870 chipset geplaatst. Deze wordt bijgestaan door 8/12GB aan werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. De 4780 mAh accu kan met 33 watt bekabeld opgeladen worden. Tevens is de Mi 10S geschikt voor 30W draadloos laden. Natuurlijk is de smartphone uitgerust met Android 11 en MIUI 12.

Voor nu is de Xiaomi Mi 10S alleen voor China aangekondigd, waarbij de prijs begint bij omgerekend 425 euro. Er is niks bekend gemaakt over een wereldwijde beschikbaarheid.