Foto uitgelekt van nieuwe Xiaomi Mi 11 Lite

Er gaan nog steeds een reeks toestellen rond in de geruchtenmolen. De Mi 11 Lite van Xiaomi is er daar ook een van. Die smartphone krijgen we nu beter te zien.

Mi 11 Lite duikt op

Xiaomi komt binnenkort met de Mi 11 Lite. De smartphonefabrikant kwam eerder deze maand al met de wereldwijde release van de Mi 11. Er gaan ook berichten rond met de Mi 11 Pro en Mi 11 Ultra (met tweede beeldscherm) en ook over de Mi 11 Lite gaat nieuws rond.

Niet geheel verrassend, het zal een plat scherm krijgen, dus niet met afgeronde schermranden. De cameramodule van het toestel doen denken aan de Mi 11. De Xiaomi Mi 11 Lite wordt waarschijnlijk aangedreven door een Snapdragon 732G chipset, zo luiden de geruchten. Al zou dat betekenen dat het toestel geen 5G krijgt, dus wellicht verandert dat nog.

Het is niet bekend wanneer Xiaomi de nieuwe telefoon aankondigt. Zodra we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte!