‘Xiaomi Mi 11 Ultra krijgt een gigantische camera-module met tweede scherm’

Soms verschijnt er een smartphone waarover je nog lang zal napraten. Dat zal vermoedelijk met de Xiaomi Mi 11 Ultra ook het geval zijn. We zien het toestel nu van alle kanten, waarbij de gigantische camera-module zonder meer opvalt.

Xiaomi Mi 11 Ultra gespot

Onlangs was daar de wereldwijde introductie van de nieuwe Xiaomi Mi 11. De smartphonefabrikant komt echter binnenkort ook met de Lite en de Ultra, zo is de verwachting. Nu komen we de eerste berichten tegen over de Ultra, waarbij we het toestel ook te zien krijgen. De smartphone wordt uit de doeken gedaan door een Filipijns YouTube-kanaal, waarbij de video inmiddels op privé staat.

Te zien is de Xiaomi Mi 11 Ultra. Het is een zeer opvallende smartphone met een gigantische camera-module. Het is niet helemaal duidelijk of het hier gaat om het definitieve model of om een prototype. De module neemt bijna de hele breedte in beslag en is erg groot. Volgens de YouTuber beschikt de camera over een 50MP hoofdlens, 48MP groothoek en 48MP periscooplens met 120x zoom.

Tweede scherm

Interessant is dat naast de cameramodule een schermpje is te zien. Het lijkt erop dat het beeld van het scherm gespiegeld wordt. Mogelijk kan dit scherm gebruikt worden voor het maken van de perfecte selfie, en dient het scherm als zoeker. Misschien heeft Xiaomi er nog meer plannen mee en kan het meldingen tonen als de telefoon met zijn buik op tafel ligt bijvoorbeeld.

Volgens de informatie krijgt de Xiaomi Mi 11 Ultra een 6,8 inch OLED-display met WQHD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Uiteraard wordt een Snapdragon 888 chipset meegeleverd, net als Harman-Kardon speakers en IP68-certificering. In tegenstelling tot de Mi 10 Ultra die 120W bekabeld kan laden, zou de Mi 11 Ultra het doen met 67W. Het is niet bekend wanneer we de nieuwe smartphone kunnen verwachten. Hieronder kun je een kopie van de video bekijken.