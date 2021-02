Xiaomi smartphone met onwijs vet watervalscherm getoond

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone getoond die voorzien is van een bijzonder scherm. Aan alle vier de kanten loopt het scherm door aan de zijkanten. Een zogenaamd quad-curved waterfall display.

Xiaomi met quad-curved waterfall display

Een watervalscherm is een scherm dat ver doorloopt over de zijkanten van een smartphone. We kennen al smartphones waarbij het scherm doorloopt aan de zijkanten, zoals bijvoorbeeld bij die van de Huawei Mate 40 Pro en diens voorganger. Xiaomi lijkt nog een stap verder te gaan met deze ontwikkeling.

De fabrikant deelt een video van een nieuw concept smartphone. Dit toestel is voorzien van een quad-curved waterfall-display en loopt aan vier kanten door. Dit betekent dat er extra functionaliteit toegevoegd kan worden aan de randen van het scherm. In de video is te zien dat bijvoorbeeld het accupercentage of notificaties er getoond kunnen worden, maar ook een balk kan oplichten bij nieuwe notificaties. Ook scrolt tekst op een mooie manier uit de rand van het scherm.

De smartphone lijkt door het moderne design niet voorzien te zijn van poorten of knoppen; dus daar zal nog iets op verzonnen moeten worden. Het is niet bekend wanneer Xiaomi de nieuwe smartphone wil presenteren.