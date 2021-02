Details over nieuwe Xiaomi Mi 11 Pro en Lite duiken op: dit kun je verwachten

Xiaomi zal over een kleine week de nieuwe Mi 11 aankondigen voor een wereldwijde release. Er gaan echter steeds meer geruchten rond over twee andere modellen uit die reeks. Naast de Mi 11 kunnen we ook de Mi 11 Pro en Mi 11 Lite verwachten. Over die twee laatste is nu meer bekend.

Xiaomi komt met Mi 11 Pro en Lite

Op 8 februari heeft Xiaomi een aankondiging van de Mi 11 voor de global market, nadat deze eerder al getoond werd voor China. Vermoedelijk zien we dan nog niet de Mi 11 Pro en Mi 11 Lite, maar nieuwe geruchten bevestigen wel weer verder het bestaan van deze twee modellen. Eerder liet Xiaomi al een foto zien van de nieuwe Mi 11 Pro, waardoor we al een goed beeld hebben van wat het toestel gaat bieden. Maar nu komen we ook de specificaties te weten.

Volgens een Chinese bron krijgt de Xiaomi Mi 11 Pro een 6,8 inch beeldscherm met een 120Hz verversingssnelheid. De resolutie moet uitkomen op QHD+. Verder zou het toestel overweg kunnen met een hoge helderheid van maar liefst 1500 nits. Als de informatie klopt krijgt het toestel twee batterijen met een totale accucapaciteit van 5000 mAh. Door de batterij in twee delen te plaatsen kan de accu nog sneller opgeladen worden. De accu moet vervolgens met een kracht van 120 watt opgeladen kunnen worden.

Aan de hand van de tot nu toe bekende informatie wordt ook duidelijk dat Xiaomi bij de Mi 11 Pro kiest voor de Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Verder zal er 12GB aan werkgeheugen zijn en tenminste 256GB aan opslagruimte. Eerder zagen we ook al informatie over de camera. Deze zou uit in ieder geval een lens bestaan met 108 megapixel met 120x zoom.

Xiaomi Mi 11 Lite

Er is ook nieuws over de Xiaomi Mi 11 Lite, al weten we nog niet alles. Volgens de geruchten komt het toestel met een nieuwe Qualcomm SM7350 chipset, al bestaat dat platform niet. Het kan ook een schuilnaam zijn voor de Snapdragon 755G chipset. De telefoon moet verschijnen met een OLED-scherm met een punch-hole en een 64 megapixel camera achterop.

Volgens de geruchten zou Xiaomi van plan zijn om de nieuwe Mi 11 Pro in februari nog aan te kondigen. Of dit samenvalt met de global launch op 8 februari is onbekend. Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

De telefoon bovenin het artikel is de Xiaomi Mi 10T