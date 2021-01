Xiaomi Mi 11 Pro met compleet andere cameramodule uitgelekt

Xiaomi presenteerde onlangs haar nieuwe Mi 11 smartphone. Deze familie zal echter uitgebreid worden met nog meer toestellen. In ieder geval de Mi 11 Pro, zo wordt duidelijk. Het nog onaangekondigde model is alvast te zien in uitgelekte beelden.

Xiaomi Mi 11 Pro komt eraan

Het was niet echt de vraag of er een Mi 11 Pro aan zou komen, maar wanneer. Op dat laatste kunnen we nog geen definitief antwoord geven, maar zeker is wel dat een aankondiging aanstaande is. De nieuwe Mi 11 Pro is te zien op een foto die naar buiten is gebracht. Hierop zien we duidelijk de vormgeving van het Pro-model, samen met de modelnaam en de mascotte van Xiaomi. Opvallend is dat Xiaomi bij het Pro-model kiest voor een compleet andere camera-eiland.

De smartphone van Xiaomi zal voorzien zijn van een uitgebreide camera, zo wordt duidelijk. Hierbij valt ook op dat de camera 120x zoom aan zal bieden. We vermoeden dat het hier gaat om grotendeels digitale zoom, dus hoe bruikbaar het echt is, is nog maar de vraag. De camera in het zilveren gedeelte is een zogenaamde periscoop-camera. Daarbij verwachten we dat de hoofdsensor gelijk zal zijn aan die van de Mi 11, welke 108 megapixel telt. Een foto van de voorkant ontbreekt nog.

Zodra er meer informatie te melden is over de Xiaomi Mi 11 Pro, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.