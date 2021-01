Alweer: Android 11-update voor Xiaomi Mi A3 maakt smartphone onbruikbaar

Xiaomi en het uitrollen van updates, het gaat niet altijd goed. De fabrikant heeft nu het startschot gegeven voor de uitrol van Android 11 voor de Xiaomi Mi A3, de smartphone met Android One. Deze update zorgt echter voor de nodige problemen.

Mi A3 krijgt Android 11, met problemen

Doorgaans brengen nieuwe smartphone-updates een reeks verbeteringen en nieuwe functies. De verbeteringen bij de update die nu voor de Xiaomi Mi A3 worden uitgerold, zullen echter nog even op zich laten wachten. Xiaomi is begonnen met de verspreiding van de Android 11 update voor de Xiaomi Mi A3, dit gaat echter niet zonder slag of stoot.

In het verleden hebben de Android One-toestellen van Xiaomi al veel vaker laten zien dat de updates de hele boel verknallen. In maart bij de Mi A2 Lite, In april ging het drie keer mis bij Xiaomi met een nieuwe update voor de Mi A3. Nu melden verschillende gebruikers van de Xiaomi Mi A3 dat zij de update naar Android 11 aangeboden hebben gekregen. Bij veel van deze gebruikers is de telefoon na het installeren van de update onbruikbaar geworden, wat ook wel ‘bricking’ wordt genoemd.

De oorzaak van de kwalijke fout is nog onbekend. Het is te hopen dat de fabrikant snel een update vrijgeeft die dit probleem verhelpt. Krijg je een melding van de Android 11-update voor je Xiaomi Mi A3, installeer deze dan zeker nog niet. Het kan een hoop ellende schelen.