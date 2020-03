Xiaomi verpest wederom toestel na software-update: dit keer de Mi A2 Lite

Het uitrollen van updates is voor sommige fabrikanten een lastige klus. Fabrikanten die wél updates uitrollen hebben dan soms weer moeite om ze ook gewoon stabiel te laten draaien. Xiaomi heeft de twijfelachtige eer dat het geen probleemloze updates uit weet te rollen. Dit keer is de beurt aan de Xiaomi Mi A2 Lite.

Android 10 komt later voor Mi A2 Lite

Bij een groep gebruikers is Android 10 verschenen voor de Xiaomi Mi A2 Lite. Na het installeren van deze update doken er vele problemen op. Gebruikers klaagden over reboots waarbij het toestel uit zichzelf opnieuw begon op te starten. Telefoons bleven hangen in de updatecyclus en bij sommigen kon de telefoon niet meer ingeschakeld worden na het updaten.

De uitrol van de update naar Android 10 voor het Android One-toestel is inmiddels gestaakt. Voor gebruikers die de update hebben geïnstalleerd en nu problemen ondervinden, heeft Xiaomi online een stappenplan gepubliceerd om je toestel weer tot leven te wekken.

Het is niet bekend wanneer de uitrol naar Android voor de Xiaomi Mi A2 Lite weer wordt hervat. Overigens is het niet de eerste keer dat de uitrol van een update voor een Xiaomi-toestel vol problemen verloopt. Vorige week leek de Xiaomi Mi A3 eindelijk Android 10 te krijgen, maar de update zat nog vol bugs. Ook de Mi A2 en Mi A1 werden meermaals met problemen geconfronteerd na een update.