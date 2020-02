Xiaomi Mi A3: vertraging voor Android 10 update door coronavirus

De bezitters van de Xiaomi Mi A3 zitten er al lang op te wachten; de update naar Android 10. Door het coronavirus kan het nu allemaal nog langer gaan duren voordat de update naar de nieuwe Android-versie eraan komt, zo meldt Xiaomi nu.

Mi A3: Android 10 komt later

Xiaomi lijkt met de Mi A3 wat minder hoge ogen te gooien dan de voorloper van deze smartphone. De Xiaomi Mi A2 had namelijk de wow-factor, waarbij het veel had te bieden voor een nette prijs. Dat gevoel is bij de Mi A3 veel minder. Toch heeft het inmiddels een grote groep gebruikers weten te bereiken, die allemaal zitten te wachten op dé update; de update naar Android 10. Maar hoe staat het nou met de uitrol van de nieuwe versie?

Waar de Mi A2 al sinds januari op Android 10 draait, blijft het allemaal langer duren bij de Mi A3. Xiaomi gaf eerder aan dat de uitrol gepland zou staan voor midden-februari. Echter wordt die deadline niet gehaald. Xiaomi heeft inmiddels bekend gemaakt dat de update vertraagd is.

De reden? Het coronavirus. Onder andere in China heeft het virus een grote invloed op het dagelijks leven en ook op de economie. Fabrieken worden gesloten en bedrijven draaien op halve kracht of helemaal niet. Dat heeft ook invloed op Xiaomi. De fabrikant laat weten dat de update naar Android 10 dus vertraagd is. Het is niet bekend wanneer de update nu verwacht wordt, maar Xiaomi vraagt de gebruikers nog wat geduld.