Xiaomi Mi A3: februari 2020-patch beschikbaar

Xiaomi heeft meerdere Android-smartphones, maar de uitrol van Android 10 verloopt vrij traag. Nu is er wel de februari-patch voor de Mi A3.

Beveiligingsupdate februari voor Mi A3

Er staat een update klaar voor de Xiaomi Mi A3. De meest recente Android One-smartphone van Xiaomi wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate februari 2020. Dit is de meest recente security-patch die door Google is uitgebracht. Daarmee weer dus helemaal bij de tijd.

Minder de tijd is het toestel met Android-versies. Het duurt inmiddels al een hele tijd voordat de Mi A3 de update naar Android 10 krijgt. Dit terwijl de Mi A2 in januari deze nieuwe versie al kreeg. Het is niet bekend wanneer Xiaomi de update verspreidt.

De februari-patch heeft een grootte van 86,4MB, zo laat DroidApp-lezer Guan aan ons weten. Wanneer de update voor de Xiaomi Mi A3 beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.