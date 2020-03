Xiaomi Redmi Note 8 Pro en Pocophone F1 krijgen Android 10-update

Er is een nieuwe grote update beschikbaar voor de Pocophone F1 en de Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Allebei de smartphones krijgen vanaf nu Android 10 als update binnen.

Android 10 voor Xiaomi en Pocophone

Er zijn in de afgelopen tijd al een hoop nieuwe smartphones geüpdatet naar Android 10 door de diverse fabrikanten. Die lijst wordt nu weer een stukje langer. Xiaomi en Poco hebben elk voor een toestel de update naar de nieuwste Android-versie beschikbaar gesteld.

Redmi Note 8 Pro

DroidApp-lezer Hans meldt ons dat zijn smartphone, de Xiaomi Redmi Note 8 Pro, de update naar Android 10 heeft mogen ontvangen. Samen met deze update krijgen de gebruikers toegang tot de verbeteringen in MIUI 11 en ook beveiligingsupdate februari 2020 is er.

Pocophone F1

Een ander toestel dat de update naar Android 10 kan verwachten is de Pocophone F1. De smartphone krijgt de update vanaf nu aangeboden, maar het kan even duren voordat deze bij iedereen landt. Als eerst zullen de deelnemers aan de beta-versie hem binnenkrijgen, waarbij hij in de komende dagen/weken alle gebruikers zal bereiken. Het is voor de Pocophone F1 de tweede versie-update. Eerder werd de telefoon al voorzien van een update naar Android 9 Pie. De verwachting is dat Android 10 de laatste versie-update is voor de F1.