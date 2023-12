Xiaomi Redmi 13C gepresenteerd: nieuwe instapper voor 149 euro

Een nieuwe smartphone is aangekondigd door Xiaomi. Zojuist is de Xiaomi Redmi 13C gepresenteerd. Het toestel komt voor 149 euro op de markt en heeft alles wat je nodig hebt, in één toestel.

Xiaomi Redmi 13C

Het instapsegment krijgt er een smartphone bij. Xiaomi heeft zojuist de nieuwe Xiaomi Redmi 13C aangekondigd. Het is een nieuwe smartphone in de Redmi-reeks, met een prijs die start bij 149 euro. Voor dit geld krijg je een smartphone die je voorziet van de basisbenodigdheden.

De Xiaomi Redmi 13C biedt een 6,74 inch 90Hz scherm met een HD+ resolutie. Aanwezig is een MediaTek Helio G85 processor met 4 of 6GB aan werkgeheugen, afhankelijk van je keuze. Daarbij is er tenminste 128GB aan opslagruimte beschikbaar en komt het toestel met een 5000 mAh batterij, welke je met 18W kunt opladen. Voorop zit een 8 megapixel front-camera, achterop een dual-camera met 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

Xiaomi voorziet je met de Redmi 13C in dual-sim ondersteuning en ook de mogelijkheid het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. De Xiaomi biedt 4G-ondersteuning. Aan de zijkant van de Redmi 13C is een vingerafdrukscanner geplaatst. Tevens biedt de smartphone ook nog een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Je hebt de keuze uit de kleuren zwart, blauw, groen en wit. In Nederland komt het toestel voor 149 euro (4GB+128GB) en 179 euro (8GB+256GB) op de markt. De Redmi 13C komt beschikbaar bij MediaMarkt, Amazon en Belsimpel. Benieuwd wat je nog meer kunt krijgen voor deze prijs? DroidApp heeft een mooi Koopadvies voor je met de beste smartphones tot 200 euro.