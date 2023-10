HyperOS van Xiaomi aangekondigd: foto’s laten invloed van Apple zien

Xiaomi heeft van de week de Xiaomi 14-serie aangekondigd. De nieuwe serie is voorzien van de HyperOS skin. Deze skin zien we nu op uitgebreide foto’s. Wat blijkt; Xiaomi lijkt goed naar Apple’s iOS gekeken te hebben. Is dit een voordeel of een nadeel?

HyperOS in foto’s

In de laatste tijd hebben we meermaals aandacht besteed aan HyperOS, zo verschenen eerder al foto’s van de skin. Van de week werd de Xiaomi 14-serie aangekondigd met het nieuwe platform. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden gaat het hier niet direct om een besturingssysteem, maar over de laag die over Android ligt. Xiaomi gebruikte altijd al een eigen skin, dat tot nu toe bekend is onder de naam MIUI. Dat gaat veranderen en vanaf volgend jaar worden de eerste toestellen voorzien van het nieuwe sausje; HyperOS. Xiaomi laat weten dat vanaf het eerste kwartaal van 2024 begonnen wordt met het (internationaal) updaten van de eerste toestellen.

Wat heeft HyperOS te bieden? Volgens eerdere berichten heeft Xiaomi het nieuwe sausje opnieuw gebouwd. Ondanks dat zien we nog wel hier en daar de invloed van MIUI. HyperOS is echter wel meer dan de hele skin voor Android. Het is namelijk wel degelijk ook een platform, wat gebruikt kan worden op mobiele apparaten en ook het hele ecosysteem omvat van bijvoorbeeld smart-home producten en televisies.

Naar onze mening laat HyperOS zich het beste omschrijven als een combinatie tussen MIUI en Apple iOS. We zien op het gebied van de UX een aantal verbeteringen. Zo zijn er verschillende aanpassingen voor het vergrendelscherm, en kun je kiezen uit tal van stijlen voor het lockscreen, zoals de opmaak van teksten en ook de tijd. De bekende interface van MIUI zien we nog steeds terug in de systeem-apps van de fabrikant. Tevens is er de AI-integratie op verschillende manieren. Zo kun je met AI Wonderful Painting krabbels omzetten in schilderijen. HyperOS beschikt ook over nieuwe opties voor sjablonen, lettertypen en widgets. Ook is het controlecentrum verbeterd met een meer gestroomlijnd design.

HyperOS heeft een vernieuwde code voor technische modules en ook belooft Xiaomi dat het energiezuiniger is. Cijfers worden niet gedeeld. Er is verder gewerkt door de Chinese fabrikant aan nieuwe beveiligingsfuncties en een kleine omvang. De eigen skin van Xiaomi neemt op Android-toestellen naar eigen zeggen slechts 8,75GB in, wat voor een skin erg klein is. Doordat er ook gewerkt is aan het geheugenbeheer moet de nieuwe skin van Xiaomi een stuk sneller zijn. HyperOS moet ook samenwerken met ondersteunende apparaten. Met Camera Collaboration kun je de camera van de telefoon gebruiken als webcam voor tijdens een videogesprek.

Pas volgend jaar zal de Xiaomi 14-serie aangekondigd worden voor Europa.