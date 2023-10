Xiaomi’s nieuwe skin HyperOS te zien op eerste screenshots

Op het internet zijn beelden verschenen van de nieuwe interfaceskin van Xiaomi. Over Android komt HyperOS te liggen, als vervanger voor MIUI. De nieuwe versie van de skin is nu opgedoken op screenshots. Welke veranderingen zitten er aan te komen?

HyperOS in screenshots

Screenshots die online zijn gedeeld, geven een eerste kijk op wat we kunnen verwachten van het nieuwe HyperOS. Dit is de nieuwe skin die Xiaomi binnenkort zal aankondigen, en beschikbaar stelt vanaf de Xiaomi 14-serie. Deze week werd al bekend dat het Chinese merk werkt aan een geheel nieuwe skin die MIUI op zal volgen. Dat verklaart ook waarom de Android 14-update voor de Xiaomi 13-serie vorige week, niet gebundeld wordt met een nieuwe MIUI-update.

Op de beelden die zijn opgedoken, zien we welke veranderingen Xiaomi voor ons in petto heeft. Xiaomi gaf eerder al aan dat de nieuwe skin van het bedrijf nieuw van af de grond moet worden opgebouwd. Toch zien we een aantal bekende onderdelen terug in het HyperOS platform. Wel zullen er veel meer opties aangeboden worden voor het aanpassen van bijvoorbeeld het vergrendelscherm. Denk aan meer mogelijkheden voor de klok, soorten sjablonen, lettertypes en widget-opties. Ook op het gebied van achtergronden krijgen gebruikers meer mogelijkheden.

Het controlecentrum, waarmee je toegang krijgt tot de snelle instellingen, is meer gestroomlijnd als je het vergelijkt met MIUI 14. Wat opvalt is dat er weinig tot niets veranderd is aan de pictogrammen van apps; deze zijn gelijk aan die van de MIUI-skin. Het is goed mogelijk dat er nog meer veranderingen doorgevoerd worden, en dat het hier gaat om een vroegtijdige versie van HyperOS gaat.