Xiaomi komt met nieuwe Android-skin: MIUI wordt HyperOS

Na ruim 23 jaar neemt Xiaomi afscheid van de skin MIUI. Xiaomi heeft laten weten dat het met een compleet nieuwe skin komt, waarvoor ook een nieuwe naam wordt bedacht. Maak kennis met HyperOS.

HyperOS vervangt MIUI

Koop je een Android-toestel van Xiaomi, dan kun je niet om de eigen interface van de fabrikant heen, genaamd MIUI. Na zo’n drieëntwintig jaar komt daar nu een einde aan. De CEO van Xiaomi, Lei Jun, laat weten dat het met een nieuwe skin komt die MIUI zal vervangen. Deze skin krijgt de naam HyperOS mee.

HyperOS is een skin waar volgens de fabrikant jaren aan is gewerkt. De nieuwe skin is voorzien van een volledig herschreven architectuur, zo stelt Jun. Door deze opmerking wordt het vermoeden gewekt dat HyperOS er anders uitziet dan MIUI. MIUI staat bekend om de totaal andere interface van Android, waarbij het ook nog wel wat aandacht vraagt om ermee uit de voeten te kunnen. Het is niet bekend of HyperOS dichter bij de standaard ervaring staat die Android zelf biedt.

We zullen HyperOS voor het eerst gaan zien bij de aankondiging van de Xiaomi 14-serie. De aankondiging voor China is naar verwachting volgende maand, of in december. Voor Europa verwachten we de nieuwe serie begin volgend jaar.