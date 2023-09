Xiaomi Watch 2 Pro met Wear OS aangekondigd; ook nieuwe Smart Band 8

Na de aankondiging van de Xiaomi 13T-serie, zijn er nog twee producten aangekondigd door het merk. We maken kennis met de nieuwe Xiaomi Watch 2 Pro met Wear OS en de activity-tracker met de naam Smart Band 8.

Xiaomi Watch 2 Pro

Na lange tijd verschijnt er weer een Wear OS-smartwatch van Xiaomi. Het merk presenteerde gisteren de Xiaomi 13T-serie smartphones, daar komen twee wearables bij. De Xiaomi Watch 2 Pro is de smartwatch met Wear OS, waarbij het horloge is voorzien van de Snapdragon W5 Gen 1 processor en kun je kiezen voor een variant met LTE-ondersteuning, zodat je eventueel je smartphone thuis kunt laten. Alles doe je dan op de smartwatch.

De Xiaomi Watch 2 Pro is voorzien van een stijlvol ontwerp en biedt toegang tot de verschillende Google-diensten, direct om je pols. Denk aan navigeren met Maps, betalen met Wallet en natuurlijk de hulp van de Google Assistent. Verder kun je uitgebreid je workouts en activiteiten bijhouden van meer dan 150 sporten. Voor de locatiebepaling is er dual-band GNSS en je krijgt inzicht in je slaapkwaliteit/patroon, hartslag, stress en vele andere zaken. Dit alles wordt weergegeven op het 1,43 inch AMOLED-scherm, waarbij je de sneltoets en de kroon kunt gebruiken. Ook heb je keuze uit tal van wijzerplaten.

Smart Band 8

Een ander nieuw product is de Xiaomi Smart Band 8. Deze nieuwe activity-tracker biedt ondersteuning voor meer dan 150 sporten die je kunt tracken. Daarbij kun je als hardloopliefhebber de Pebble Mode aan je schoen gespen voor gedetailleerde hardloopgegevens. Ook het meten van de SpO2, hartslag, slaap, druk en de voorspelling van de vrouwelijke menstruatiecyclus behoort tot de mogelijkheden van het horloge. Er zijn meer dan 200 wijzerplaten beschikbaar voor het 1,62 inch grote AMOLED-scherm van de Xiaomi Smart Band 8. Het horloge werd eerder al aangekondigd, maar komt nu wereldwijd beschikbaar.

Beschikbaarheid

De Xiaomi Smart Band 8 gaat 49,99 euro kosten. De prijs van de Xiaomi Watch 2 Pro start bij een bedrag van 269 euro. Wanneer de nieuwe modellen in de winkels liggen, vertelt de fabrikant niet erbij. Behalve dat dit ‘binnenkort’ zal zijn.