Providers in Finland stoppen met verkoop van Xiaomi

Xiaomi-toestellen zullen minder snel te zien zijn bij Finse providers. De providers in het Scandinavische land stoppen met de verkoop van het Chinese merk. De aanleiding heeft te maken met de aanwezigheid van het merk in Rusland.

Xiaomi in Finland

Volgens Finse media zijn de drie grote providers in Finland gestopt met het verkopen van toestellen van Xiaomi. Telia, DNA en Elisa schorten de verkoop van Xiaomi op, vanwege de aanwezigheid van het merk in Rusland. Dat ligt onder een vergrootglas nadat de Russen zijn begonnen met het voeren van een oorlog in Oekraïne.

Aangezien de EU de verkoop van Xiaomi niet hebben verboden, stoppen niet alle retailers in Finland met de verkoop van het merk. Zo laten de winkels Gigantti en Verkkokauppa dat ze voorlopig Xiaomi blijven verkopen. De Finse provider Telia is ontevreden over de activiteiten van Xiaomi in Rusland, en heeft daarom besloten dat het geen nieuwe apparaten meer verkoopt van het Chinese merk. Enkel de huidige voorraad wordt nog verkocht.

De mening van Telia wordt gedeeld door andere providers. DNA heeft besloten geen Xiaomi-toestellen meer tentoon te stellen. Ook is het niet de bedoeling om de voorraad aan te vullen, als de huidige voorraad op is, zo laat de provider weten. Elisa pakt het iets milder aan en kiest ervoor om het assortiment van Xiaomi-producten te beperken. Xiaomi heeft niet gereageerd op de berichten.