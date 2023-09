Xiaomi Watch 2 Pro komt met Wear OS: nu uitgelekt

De nieuwe Xiaomi smartwatch; de Xiaomi Watch 2 Pro, wordt gedeeld in een officiële teaser. De launch is 26 september. Het nieuwe model zal draaien op Wear OS, zo is bevestigd door het bedrijf.

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi komt binnenkort met een nieuwe smartwatch op de markt. Het model wordt gedeeld in onderstaande teaser. Veel wordt er niet gezegd of vermeld over het horloge, maar aan het eind is wel duidelijk dat het horloge met Wear OS komt. Lange tijd geleden verscheen al een smartwatch met Wear OS van de Chinese fabrikant; nu komt dus de Watch 2 Pro met Wear OS, net als de Galaxy Watch 6 van Samsung. Eerder doken al geruchten op dat het merk zou werken aan een Wear OS smartwatch.



De Xiaomi Watch 2 Pro zou voorzien zijn van een 1,43 inch AMOLED-scherm, waarbij de resolutie uitkomt op 466 x 466 pixels. Daarbij zou Xiaomi kiezen voor een Snapdragon W5+ Gen 1 chipset, 2GB werkgeheugen en een opslagruimte van 32GB. De accucapaciteit zou uitkomen op 500 mAh. Als de geruchten kloppen wordt het horloge op de markt gebracht voor een vanafprijs van 270 euro. Voor 330 euro krijg je dan de versie met LTE-ondersteuning.

Op het internet zijn al verschillende beelden opgedoken van de Xiaomi Watch 2 Pro. Het horloge zal verschillende zaken kunnen meten en bijhouden. Denk aan de SpO2 bloedzuurstof, hartslag, slaap en uiteraard vele verschillende sporten.

De aankondiging staat gepland voor 26 september. Op deze dag zullen we ook de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro gaan zien. Deze modellen kwamen al vaak in het nieuws voorbij.