Xiaomi 13T uit de doeken in foto’s en video

De nieuwe Xiaomi 13T wordt op 26 september officieel aangekondigd. Voor het zover is moeten we het doen met de geruchten en berichten die binnenkomen. Dat is nu uitgebreid met foto’s en een video. Wat heeft het toestel te bieden?

Xiaomi 13T in foto’s en video

Evan Blass laat van zich horen. De leaker deelt foto’s en een video van de nieuwe Xiaomi 13T. De smartphone zal samen met de nieuwe Xiaomi 13T Pro aangekondigd worden op 26 september. In aanloop naar het event komen we steeds meer te weten over de smartphone. Met dank aan Blass zien we nu ook foto’s en een video van het toestel. Welke veranderingen kunnen we verwachten bij de nieuwe telefoons van Xiaomi?

De nieuwe Xiaomi 13T zien we in het blauw en in het zwart. Het lijkt erop dat de blauwe is voorzien van een achterkant van vegan leather. Voor de camera zal weer samengewerkt worden met het merk Leica. De cameramodule is vierkant van vorm en steekt een beetje uit de behuizing. In de module zitten twee sensoren. Vermoedelijk is dit de hoofdcamera en een groothoeklens; we verwachten bij de Pro nog een extra lens, bijvoorbeeld een telelens. Eerder verscheen de smartphone al in een unboxing-video en zijn ook de specificaties uitgelekt.