Xiaomi 13T verschijnt voor aankondiging in unboxing-video

Xiaomi komt binnenkort met de nieuwe Xiaomi 13T-serie. De nieuwe modellen in deze reeks moeten nog aangekondigd worden, maar dankzij een Spaanse bron zien we de Xiaomi 13T nu al in volle glorie in een uitgebreide video.

Xiaomi 13T in unboxing video

De nieuwe Xiaomi 13T kwam eerder al voorbij in het nieuws op DroidApp, nu hebben we een nieuw bericht voor je over het toestel. De smartphone zou naar verluidt op 1 september aangekondigd worden, maar een Spaanse YouTuber heeft de smartphone al in volle glorie in beeld gebracht. In de video zien we de Xiaomi 13T, waarbij het design overeenkomt met dat van de Redmi K60 Ultra. Dat toestel kennen we hier niet; die is alleen in China verkrijgbaar.

De smartphone van Xiaomi wordt geleverd met een 6,67 inch 144Hz OLED-scherm. Bij de Xiaomi 13T zien we een triple-camera met een 50 megapixel hoofdcamera. Verder wordt een MediaTek Dimenity 9200 chipset verwacht, samen met een 5000 mAh batterij welke 120W op kan laden. De video van de Xiaomi 13T die nu is verschenen kun je hieronder bekijken, waarin verschillende aspecten worden doorgenomen. Mocht je Spaans niet heel goed zijn, dan kun je de handige ondertiteling met vertaal-functie gebruiken in YouTube, zodat je toch een beetje een idee krijgt waar het over gaat.

Bron foto: Eufracio Lopez 502 / Youtube