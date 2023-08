Xiaomi presenteert nieuwe Redmi Pad SE tablet

Xiaomi heeft een nieuwe tablet aangekondigd. De fabrikant komt met de Redmi Pad SE. Deze tablet kenmerkt zich door een prijskaartje van 199 euro en een stijlvol design.

Xiaomi Redmi Pad SE

Een nieuwe tablet is toegevoegd aan het portfolio van Xiaomi. Het is de Xiaomi Redmi Pad SE. Xiaomi zelf omschrijft deze tablet als een combinatie van gemak met een mix van praktisch en een stijlvol design. De tablet beschikt over een 11,0 inch scherm met een Full-HD+ resolutie. Xiaomi belooft een maximale helderheid van 400 nits. Het is een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De Reading Mode 3.0 modus geeft je de mogelijkheid om een prettiger leescomfort te krijgen, met de Paper- en de Classic-modus.

De Xiaomi Redmi Pad SE krijgt vier speakers mee, samen met een aluminium behuizing. Het gewicht komt uit op 478 gram en je hebt keuze uit de kleuren lavendel, grafiet en mintgroen. Vanaf 22 augustus is de tablet verkrijgbaar voor een bedrag van 199 euro.