Xiaomi 13T en 13T Pro: eerste specificaties van nieuwe smartphones uitgelekt

We kennen de Xiaomi 13-serie al van de vier verschillende smartphones, binnenkort kunnen we ook de Xiaomi 13T-modellen verwachten. De smartphonereeks is nu in het nieuws, waarbij we meer te weten komen over de specificaties van de twee devices.

Xiaomi 13T-modellen

De Xiaomi 13T-serie zal naar verwachting rond de herfst aangekondigd worden voor de Europese markt. Nu komen de eerste berichten binnensijpelen over de Xiaomi 13T en de 13T Pro. De informatie is afkomstig van Snoopytech, een bron die de laatste tijd steeds meer informatie uit de smartphonewereld weet te delen. Nu gaat het over de twee nieuwe modellen van de Chinese fabrikant. We kunnen de specificaties met je delen.

Xiaomi 12T en 12T Pro

Allereerst de Xiaomi 13T. Deze smartphone wordt voorzien van een 144Hz CrystalRes AMOLED-scherm, welke we ook terug zullen gaan zien bij het Pro-model. Er wordt nog niets gemeld over de grootte van het scherm. Evenmin ontbreekt informatie over de gebruikte processor, al wordt gesproken over een 4nm high-end SoC. Verder kunnen we weer een Leica-camera verwachten, is er 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De Xiaomi 13T krijgt een 5000 mAh batterij met 67W laden. De oplader zal gewoon meegeleverd worden. De telefoon komt met MIUI 14 en komt (sowieso) in het zwart op de markt. De prijs zou uitkomen op 599 Britse Pond.

Over de Xiaomi 13T Pro worden ook de nodige verbeteringen verwacht. De telefoon heeft aardig wat overeenkomsten met de 13T. Ook hier zien we een 5000 mAh accu, welke je op kunt laden met 120W. De smartphone krijgt 12GB RAM en 512GB geheugen en komt in de kleur Meadow Green. De prijs van dit model komt te liggen op 799 Britse Pond.

Volgens de bron is de aankondiging op 1 september. Xiaomi zelf heeft nog geen informatie over het bestaan bevestigd.