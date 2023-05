Xiaomi 14 Pro opgedoken in renders: symmetrische bezels

Een nieuw beeld zien we van de Xiaomi 14 Pro. Met dank aan een doorgaans goed geïnformeerde bron zien we de nieuwe smartphone, die een nog moderner design krijgt.

Moderner design voor Xiaomi 14 Pro

We hebben de nieuwe Xiaomi 13-familie pas sinds februari, maar over een opvolger gaat nu al het bericht rond. De nieuwe Xiaomi 14 Pro wordt uit de doeken gedaan door Ice Universe; een bron die niet onbekend is in de telecomwereld. Daarbij wordt de informatie aangevuld met specificaties waarover een andere leaker schrijft; Digital Chat Station.

Als de informatie klopt, dan komt de Xiaomi 14 Pro met nog dunnere schermranden, zogenoemde bezels. Deze zijn daarnaast ook symmetrisch, waardoor de bekende ‘kin’ onderaan verdwenen lijkt te zijn bij het toestel. Hiermee oogt het toestel nog moderner dan zijn voorganger, de Xiaomi 13 Pro.

De Xiaomi 14 Pro zou volgens de berichten beschikken over de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset. De smartphone wordt uitgerust met een 5000 mAh batterij, en deze is gelijk aan die van zijn voorganger. Het opladen gaat met een kracht van 120W, al kun je ook kiezen voor draadloos, met 50W. Als de informatie verder juist is, komt er ook een periscooplens voor betere zoomfoto’s.

We verwachten de Xiaomi 14-serie pas volgend jaar in Europa. Mogelijk is er wel eerder al een Chinese aankondiging.