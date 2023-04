Xiaomi Mi Smart Pet Feeder review: slimme voerbak voor je hond of kat

Eet je kat of hond de voerbak leeg waar je bij staat? Met de slimme voerbak van Xiaomi moet je hier meer grip op krijgen. De Xiaomi Mi Pet Feeder hebben we de afgelopen weken, samen met de katten getest. Onze ervaringen lees je in de review.

Xiaomi Mi Smart Pet Feeder

Tijdens het Mobile World Congress hebben we je kennis laten maken met de slimme producten voor huisdieren van Xiaomi. In de afgelopen weken hebben we de slimme drinkfontein en de voerbak voor je getest en onze ervaringen delen we met je in dit artikel. Niet alleen wij hebben de voerbak getest, we hadden tenslotte twee proefpersonen proefkatten die de slimme voerbak écht hebben moeten testen: Katja en Ica.

Verkooppakket

In de grote doos zit alles wat je nodig hebt om de Xiaomi Mi Smart Pet Feeder te gebruiken. Het is een vrij groot apparaat, dat direct aanvoelt als degelijk en premium. Voor de adviesprijs van 120 euro, mag dat ook wel. Reden genoeg om aan te nemen dat je hier de katten zeker blij mee maakt. Alle onderdelen zijn aanwezig, zoals het droogmiddelpatroon en de voerbak zelf. Het snoer is van gevlochten nylon voor een luxere uitstraling.

Het ontwerp

De Xiaomi Mi Smart Pet Feeder is slim ontworpen, speciaal voor huisdieren. Zo springt de slimme dispenser los bij weerstand, waarmee letsel aan de pootjes voorkomen wordt, en zit er een speciale veiligheidsvergrendeling op het deksel. Deze vermijdt zowel contact door huisdieren als kinderen. Het nylon snoer is bijtvast en je kunt eventueel de stroomkabel opbergen in de achterkant van het apparaat.

Nog even over het deksel: deze heeft een hoogwaardige siliconenafdichting waarmee het voer lang vers blijft. In de Xiaomi Mi Smart Pet Feeder is ruimte voor circa 1,8 kilo (3,6 liter) aan droogvoer. Het eten komt terecht in de voerbak, waarvan het roestvrijstalen voederbakje gemakkelijk uitneembaar is. Hierdoor maak je deze snel schoon. Aan de onderkant van de Xiaomi Mi Smart Pet Feeder kun je batterijen plaatsen, waardoor de uitgifte niet verstoord wordt als de stroom uitvalt.

Xiaomi Home app en werking

Om de Xiaomi Mi Smart Pet Feeder te gebruiken, download je de Xiaomi Home app op je smartphone of tablet. Hierin beheer je alle slimme apparaten van het merk, dus ook deze voerbak. De voerbak staat in verbinding met WiFi. Je kunt dus waar je ook bent, altijd de status opvragen van de voerbak. Via de applicatie krijg je ook meldingen binnen, zoals wanneer het voer bijna op is, of een filter schoongemaakt of vervangen moet worden.

In de applicatie zie je ook welke soorten brokken ondersteund worden door het apparaat. Wat niet zomaar alle brokken kunnen door de dispenser heen. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij driehoekige of vierkante brokken, net als brokken in de vorm van een ster. Dat brengt mij gelijk tot het probleem dat wij het voer mengen met driehoekige brokken. Wanneer je dit doet zal je merken dat de portiegrootte afwijkt van wat je instelt, waardoor deze voederbak een stuk minder slim is.

Werking

Zoals gezegd kun je in de app van alles beheren. Een voorbeeld daarvan is dat je het aantal porties kunt verspreiden over de dag. Je kunt elk gewenst tijdstip kiezen, waarna de Xiaomi Mi Smart Pet Feeder het voer op de geplande tijdstippen loslaat. Wanneer een lichting is uitgegaan, ontvang ik hiervan een notificatie op je smartphone van de app. Wil je een keer extra voeren dan is dat geen probleem. Hiervoor zit aan de bovenkant van het apparaat een knop, of je gebruikt de ‘handmatig voer dispenseren’ knop in de applicatie. Bovenin beeld van de app zie je ook direct hoeveel voer er al door het apparaat is uitgegeven. Handig is dat je in de app ook een kinderslot kunt activeren. Hiermee wordt de dispenseerknop op het apparaat geblokkeerd en gebeurt er niets als deze ingedrukt wordt. Zo voorkom je weer een kat met obesitas. Hoewel we het hier hebben over katten, kan de voerbak ook prima voor de hond gebruikt worden.

Overigens raadt Xiaomi aan om maandelijks het droogmiddelpatroon, een soort van filter, te vervangen. Of dat nodig is, dat kunnen we niet bevestigen of ontkrachten, maar dat kan nog een zaak zijn om rekening mee te houden. Deze kost namelijk toch al snel zo rond de 19 euro. We vragen ons af of je deze écht iedere maand moet vervangen.

Beoordeling

De Xiaomi Mi Smart Pet Feeder is een heel fijn apparaat; mits je geen (te grote) brokken gebruikt met een speciale vorm. Dan snapt het ding het niet meer. Verder is het een fijne slimme voerbak voor hond en kat, en voegt de applicatie ook daadwerkelijk wat toe. Met een prijs van 120 euro is hij flink aan de prijs. We kennen ook slimme voerbakjes met bijvoorbeeld de mogelijkheid om te praten met je kat als hij er is, of zit er een camera in. Dat is bij deze Xiaomi niet het geval. Wel kun je gemakkelijk via de Xiaomi Home app alle apparaten van Xiaomi beheren en krijg je bij dit product een degelijke, stevige slimme voerbak.

