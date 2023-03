Xiaomi toont slimme voerbak voor hond en kat op MWC

Xiaomi heeft twee handige producten getoond op het Mobile World Congress, waarmee je zonder zorgen je hond of kat even alleen achter kunt laten. Het zijn de Xiaomi Smart Pet Food Feeder en de Smart Pet Fountain. Tijd om ze eens nader te bekijken.

Slimme producten voor je huisdier

Tijdens een bezoek aan het Mobile World Congress kan het zomaar zijn dat je stuit op leuke toevoegingen. Want er is echt wel meer te zien dan alleen maar smartphones. Zo ook op de stand van Xiaomi. Hadden we eerder al de Xiaomi 13 en 13 Pro preview en de eerste indruk van de Xiaomi Watch S1 Pro, is het nu de beurt aan producten voor je huisdier. Goed om te weten; de twee producten in kwestie zijn al verkrijgbaar, maar toch zeker het benoemen waard.

In een wereld waarin we soms wat langer van huis zijn, kunnen de Xiaomi Smart Ped Food Feeder en Smart Pet Fountain uitkomst bieden. Deze slimme apparaten voorzien je hond en/of kat van voer en water, als jij er niet bent. Natuurlijk kun je voordat je bijvoorbeeld ergens een overnachting hebt, de voerbak van je kat tot de nok toe vullen, maar niet altijd is dat even handig. Bijvoorbeeld wanneer je een kat hebt die graag alles direct opeet, of als je meer dan één kat in huis hebt lopen. Daarnaast heeft het voordelen voor honden.

Smart Pet Food Feeder

De Smart Ped Food Feeder kost rond de 100 euro en kun je bedienen met de Xiaomi Home app. Deze applicatie werkt met zowel Android als iOS en laat je het voer voor je huisdier automatisch aanvoeren, op zelfgekozen tijdstippen. De zes roosters in het apparaat zorgen voor een afgifte van vaste hoeveelheden. De brokjes dienen een grootte te hebben tussen de 4,5 mm en 14 mm. In het reservoir boven het apparaat vul je de voorraad. Is deze bijna leeg, dan krijg je op je smartphone een melding dat je het weer moet aanvullen. De siliconenafdichting, droogmiddelpatronen en het afgiftecompartiment met draaideur moeten ervoor zorgen dat het voer altijd vers is.

De slimme voerbak voor je kat of hond werkt op het netstroom, maar mocht onverhoopt de stroom uitvallen, dan hoef je je niet direct zorgen te maken. Je kunt namelijk batterijen in het apparaat stoppen. In de Smart Pet Food Feeder is er ruimte voor 3,6 liter aan inhoud.

Smart Pet Fountain

Dan is er nog een ander apparaat van Xiaomi. Het is de drinkfontein voor je kat (of hond). Verschillende soorten filtering zorgen ervoor dat je huisdier van gezond en smakelijk water kunt genieten. De waterbak is 7 graden gekanteld, volgens onderzoek is dit de beste drinkhouding voor je huisdier. De slimme fontein drinkbak kun je bedienen met dezelfde Xiaomi Mi Home app. Deze kan je ook een seintje geven als het tijd is om water toe te voegen, de fontein te reinigen of het filter te ontvangen. Je hebt in de app ook verschillende modi die je kunt kiezen, zoals regelmatige waterafgifte of met tussenpozen. Op het apparaat zitten lampjes die je direct attent maken op de status van het water. In de Smart Pet Fountain van Xiaomi is ruimte voor twee liter water. Ook deze slimme fontein gaat voor 100 euro met je mee naar huis.

DroidApp is enthousiast en zal binnenkort de producten onderwerpen aan een uitgebreidere test! Wat wil jij graag weten van deze slimme smart home apparaten voor je huisdier? Mocht je iets terug willen lezen in de review, laat het dan weten middels een reactie onder dit bericht.