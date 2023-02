Xiaomi komt met nieuwe Buds 4 Pro, Watch S1 Pro en Electric Scooter 4 Pro

Op het Mobile World Congress in Barcelona heeft Xiaomi een nieuwe aankondiging gehouden. De fabrikant kwam niet alleen met de 13-serie langs, maar ook met drie nieuwe apparaten, die we behandelen in dit artikel.

Xiaomi met nieuwe producten

DroidApp was aanwezig bij de aankondiging van Xiaomi en daar konden we kennismaken met de nieuwe Xiaomi 13-serie, waarover we uitgebreid hebben geschreven. Echter werd in in het International Barcelona Convention Center nog meer getoond aan het publiek. Xiaomi brengt de Xiaomi Buds 4 Pro uit, net als de Watch S1 Pro en de Electric Scooter 4 Pro. Deze drie komen allen naar ons land. De details zetten we op een rijtje.

Xiaomi Buds 4 Pro

De Xiaomi Buds 4 Pro beloven volgens de fabrikant een nog betere geluidskwaliteit. Dit dankzij verschillende verbeteringen die doorgevoerd zijn. Allereerst belooft Xiaomi verbeterde TWS-functies, een gepolijst ontwerp en high-fidelity luisterervaring. Er wordt gebruik gemaakt van de LDAC-technologie van Sony die zorgt voor een betere gegevensoverdracht. Tevens heeft de fabrikant de Xiaomi Buds 4 Pro uitgerust met actieve ruisonderdrukking, Hi-Res Audio Wireless en een techniek waarmee hoofdbewegingen gedetecteerd worden en het geluid hierop aangepast wordt.

De accuduur van de earbuds komt uit op tot 9 uur, onafgebroken. In combinatie met de charging case loopt dit op tot 38 uur. Je kunt ze desgewenst ook weer draadloos laden. De door LSR gemaakte oordopjes moeten prettig op hun plaats blijven en zijn er in drie maten. Aanvullende instellingen kun je regelen met de speciale app. Xiaomi levert de Buds 4 Pro voor 249,99 euro. Je kunt ze vanaf vandaag bestellen.

Xiaomi Watch S1 Pro

De nieuwe smartwatch van Xiaomi is de Watch S1 Pro. De smartwacht is in staat om meer dan 100 sportactiviteiten bij te houden, waarbij er voor hardlopers 10 verschillende modi zijn. Het horloge heeft een 1,47 inch AMOLED-scherm met draaibare kroon. Je kunt kiezen uit een zilveren kleur met bruine band of een zwarte kast met een zwarte fluorrubberen band.

De Xiaomi Watch S1 Pro draait op het eigen besturingssysteem van Xiaomi en kan maximaal 14 dagen mee op één lading. Het opladen neemt 85 minuten in beslag. Het horloge kan ook gebruikt worden om te bellen via het horloge. De prijs van het horloge komt uit op 299,99 euro.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Het laatste product dat is aangekondigd door Xiaomi voor de Chinese markt, is een elektrische step. Voor 1099 euro koop je de Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Deze biedt 10-inch DuraGel banden die zelfdichtend en lekvrij zijn. Met een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur beklim je hellingen tot 25 procent. Met een vermogen van 940W moet het mogelijk zijn om een maximale actieradius te bereiken van maximaal 70 kilometer.