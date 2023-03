Xiaomi Watch S1 Pro: hands-on en eerste indruk

Op het Mobile World Congress draaide het bij Xiaomi vooral om de Xiaomi 13-serie, maar de fabrikant kwam met meer nieuwe producten. Waaronder de nieuwe Xiaomi Watch S1 Pro. Het nieuwe horloge hebben we nader bekeken. Wat heeft de fabrikant te bieden met dit slimme horloge?

Xiaomi Watch S1 Pro

We hadden al de Xiaomi Watch S1, en daar komt nu de Xiaomi Watch S1 Pro bij. De nieuwe smartwatch werd aangekondigd tijdens hetzelfde event als waar we de nieuwe Xiaomi 13-serie zagen. Wat is precies het verschil met de S1? Dat zit hem onder andere in de dunnere rand die het nieuwe model heeft. Daarbij is er een groter scherm en kun je profiteren van de grotere batterij in de Xiaomi Watch S1 Pro. Het nieuwe horloge werd in Barcelona getoond tijdens het Mobile World Congress, al is het voor China al eerder aangekondigd. DroidApp heeft het horloge van dichtbij bekeken.

Design

Smartwatches zijn er in vele soorten en maten, en de Xiaomi Watch S1 Pro is daarin niet heel anders. Het horloge is stijlvol vormgegeven met genoeg informatie die op dat moment handig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de widgets die je zelf kunt toevoegen om zo de informatie te krijgen die je wilt. Het glaswerk bestaat uit saffierglas en is de kast is roestvrijstaal. De kroon is draaibaar en maakt het bijvoorbeeld gemakkelijk om door menu’s te scrollen. Daarnaast kan hij gebruikt worden voor het aanpassen van het volume. Het scherm zelf is een 1,47 inch AMOLED-scherm met dunne randen. Hierbij kun je kiezen voor verschillende eigenschappen, zoals natuurlijk de keuze uit verschillende wijzerplaten en het Always On Display, waarmee je direct je wijzerplaat ziet.

Je hebt keuze uit twee soorten bandjes. Zo is er het leren bandje, bruin van kleur, dat vervaardigd is van kalfsleer en waarmee de binnenlaag gevuld is voor een betere vorm. Sportieve gebruikers zullen eerder neigen naar de zwartgekleurde band van fluorubber, dat zorgt voor een betere zweetafvoer.

MIUI Watch OS

Xiaomi levert de Xiaomi Watch S1 Pro met de nieuwe MIUI Watch OS en onze eerste indruk is dat deze zich lekker laat bedienen. Natuurlijk met de nodige veegbewegingen en ook kun je spraakbediening gebruiken. Hiervoor gebruik je dan Alexa. Door horizontaal of verticaal te scrollen over het scherm kom je bij de verschillende menu’s terecht. Alles gaat lekker vlot en er zitten geen vervelende vertragingen tussen. Net als bij Google Wear OS heb je ook snel toegang tot de snelle instellingen zoals bijvoorbeeld het instellen van het profiel, de zaklamp of nachtstand. Dankzij NFC kun je ook mobiel betalen, maar dit werkt enkel met een Mastercard.

Activiteiten

De Xiaomi Watch S1 Pro kun je gebruiken voor het bijhouden van je sportactiviteiten. Handig is dat GPS is ingebouwd, om precies te zijn gaat het met dual-band GPS met vijf systemen (GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou en GPS). Daarbij is het horloge waterdicht tot 5 ATM en kun je meer dan 100 soorten fitnessactiviteiten bijhouden. Voor hardlopers heeft de smartwatch ook het nodige te bieden. Voor hen zijn er namelijk tien verschillende modi waaruit gekozen kan worden voor het bijhouden van de activiteiten. Het horloge moet ook goed van pas komen bij hoogteveranderingen zoals bergbeklimmen.

De Watch S1 Pro kan de hele dag stressbewaking inschakelen, waarmee je ook herinneren kunt krijgen om te ontspannen als het even te veel wordt. Verder behoort ook het meten van de hartslag en het bijhouden van je slaap tot de mogelijkheden die Xiaomi aan de smartwatch heeft toegevoegd. Alle metingen en activiteiten worden gebundeld in de Xiaomi Health app. De activiteiten kunnen vanuit de app weer gesynchroniseerd worden met andere diensten zoals Strava of Apple Health.

Batterij

De accu van de Xiaomi Watch S1 Pro moet het bij intensief gebruik 10 dagen uithouden. Gebruik je het Always On Display dan moet je na vijf dagen naar de oplader grijpen. Onder normaal gebruik moet het mogelijk zijn volgens de fabrikant om 14 dagen te doen op één acculading. Het opladen duurt 80 minuten.

Voor de Xiaomi Watch 1S Pro betaal je 299 euro. Ik heb het idee dat dit een hartstikke leuk horloge is voor degenen die zowel hun sportactiviteiten willen bijhouden, als degenen die op zoek zijn naar een smartwatch met een langere accuduur dan de Wear OS-watches, zoals de Galaxy Watch 5, hoewel die wel veel meer toepassingen kennen.