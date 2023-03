Xiaomi geeft 18 toestellen als eerst update naar MIUI 14

Xiaomi heeft tijdens het Mobile World Congress de nieuwe Xiaomi 13-serie aangekondigd. De fabrikant deelt nu ook informatie over welke toestellen bijgewerkt worden naar MIUI 14.

MIUI 14

Achttien toestellen van het Chinese merk Xiaomi kunnen een update verwachten naar MIUI 14. De nieuwste skin van het bedrijf vinden we onder andere al terug op de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro die zondag aangekondigd werden. Een uitgebreid artikel met een preview van de Xiaomi 13-serie hebben we al voor je klaarstaan op DroidApp. Nu is er nieuws te melden over andere toestellen die bijgewerkt worden naar MIUI 14.

Dit kwartaal zal Xiaomi starten met het uitrollen van MIUI 14. Het is fijn dat de fabrikant eindelijk wat nieuws deelt hierover, omdat het tot dusver vooral erg stil bleeft bij Xiaomi. Toch zitten er wel wat haken en ogen aan dit bericht dat Xiaomi deelt.

Welke toestellen?

Zo wordt namelijk gezegd dat de MIUI 14 vanaf het eerste kwartaal uitgerold wordt. Het is echter niet zo dat deze genoemde toestellen allemaal in maart al de nieuwe skin hebben, enkel dat er vanaf maart gestart wordt. Daarnaast heeft Xiaomi nog veel meer toestellen, en zullen die op een later moment de update naar MIUI 14 krijgen. Ook is niet helemaal duidelijk of de genoemde toestellen ook bijgewerkt worden naar Android 13, of dat deze enkel Xiaomi’s eigen skin krijgen. Dit is namelijk in het verleden ook al eens gebeurt bij fabrikanten.

De smartphones die geüpdatet zullen worden naar MIUI 14 zijn als volgt;