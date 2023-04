Xiaomi Mi Smart Pet Fontain review: slimme drinkbak voor kat of hond

Niet alleen voor mensen zijn slimme apparaten een leuke toevoeging in het huishouden. Er is inmiddels ook al het één en ander aan slimme producten voor je huisdier. Denk aan de Xiaomi Mi Smart Pet Fountain; een fijne drinkbak voor je hond of kat.

Slimme drinkfontein van Xiaomi

Xiaomi heeft een enorm portfolio aan slimme apparaten en producten. Van waterkoker tot lamp en van ventilator tot slimme producten voor je huisdier. We schreven eerder al over de slimme huisdierproducten van de Chinese fabrikant, nu bekijken we ze wat gedetailleerder. We zijn in de afgelopen tijd aan de slag gegaan met de Xiaomi Mi Smart Pet Fountain. Wat kun je nou met een drinkbak met een app, voegt dat veel toe? Vorige week verscheen de Xiaomi Mi Smart Pet Feeder review, een slimme voederbak voor je huisdier.

De Xiaomi Mi Smart Pet Fountain is een stijlvolle toevoeging in je huis, waarbij je enkel ‘de keuze’ hebt uit de kleur wit. Deze slimme fontein zorgt ervoor dat je huisdier altijd over vers water beschikt. Handig als je je kat een nachtje alleen wilt laten, wanneer je kat of hond snel een zootje maakt van z’n waterbak of wanneer je ook verse toevoer van water wilt op warme (zomer-) dagen.

Verkooppakket

De drinkfontein van Xiaomi sluit je aan op het stroom, waarbij de snoerlengte uitkomt op 1,5 meter. De laadkabel is netjes afgewerkt met een snoer van nylon. Verder worden twee filters meegeleverd en wat papierwerk. Je hoeft dus voor nu niks verder aan te schaffen; al zul je bij lang gebruik de filters uit moeten spoelen en soms vervangen. Op vier manieren wordt het water gefilterd, zodat de hond of kat gezond water krijgt.

De drinkfontein

De drinkfontein heeft een bak met een reservoir van twee liter. Het water zelf gaat in een plastic bak die je zelf er makkelijk uit haalt. De bovenste klep, waar de beesten dus uit drinken, kan je eenvoudig optillen met het lipje. Onder in de klep zit een brede opening waar het water weer afgevoerd wordt. Hier heb ik in de afgelopen tijd regelmatig even een doekje langs gehaald, omdat er soms wat haartjes achterblijven. Daar werkt de wat glanzende witte afwerking niet aan mee.

Bij het ontwerp van de drinkfontein van Xiaomi, is uiteraard rekening gehouden met de huisdieren. Zo is de bak zeven graden gekanteld, voor een natuurlijke houding van je harige viervoeter.

Xiaomi Home app

Je kunt de Xiaomi Mi Smart Pet Fountain gebruiken in combinatie met de app van Xiaomi zelf; de Xiaomi Home app. Na wat stappen te hebben doorlopen kun je de waterfontein beheren. Nu valt er niet heel veel aan te passen denk je waarschijnlijk, maar toch zijn er een aantal handige toevoegingen in de applicatie te vinden.

Denk aan de watertoevoer. Die kun je, om wat voor reden dan ook, direct stoppen via de applicatie, maar je kunt ook de stand aanpassen. Zo kun je aangeven dat de watertoevoer de hele dag doorgaat in de standaard stand, maar ook voor de smart stand. Hierbij wordt niet minuten watertoevoer afgewisseld met tien minuten niet. Handig bijvoorbeeld in de nacht, of juist om niet de hele tijd het geluid van watertoevoer te horen. Over dat geluid gesproken, dat is totaal niet storend en valt nauwelijks op.

Is het water (bijna) op, dan word je hiervan op de hoogte gebracht via de app, maar ook via lampjes op het apparaat. Afhankelijk van hoeveel de kat drinkt, zou er voldoende water in moeten zitten voor een gebruik tussen de 4-7 dagen, zo stelt het merk.

Beoordeling

De Xiaomi Mi Smart Pet Fountain kost je 70 euro en daarmee heb je niet alleen een heel handig apparaat, maar ook nog eens een degelijk ding. Hij is betrouwbaar, ziet er netjes uit, maar ik had niet het idee dat de katten sneller of meer gingen drinken dan uit een normale drinkbak. Dat is dan ook niet de reden waarom ik hem zou aanschaffen; het is vooral als je je kat of hond altijd toegang wilt geven tot vers drinkwater, bijvoorbeeld als je wat langer van huis bent.

Echter, de prijs is met zeven tientjes wel aan de hoge kant. Kijken we online naar alternatieven, dan zien we alternatieven die tientallen euro’s goedkoper zijn. Daarin moeten we stellen dat het lastig is om de Xiaomi boven de anderen te verkiezen, als we naar de mogelijkheden op papier kijken. Een voordeel kan zijn, is dat mocht je nog meer slimme apparaten hebben van Xiaomi; dat deze mooi in één app zijn terug te vinden. Daarbij is hij betrouwbaar en ziet hij er goed uit. Daarnaast werken vele andere waterfonteinen niet met een app, waar de Xiaomi dit wel heeft.

Je kunt de Xiaomi Mi Smart Pet Fountain kopen bij Amazon.