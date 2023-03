De 7 beste smartphones tot 200 euro (04/2023)

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, dan kan het best een lastige keuze worden. DroidApp heeft een overzicht voor je met daarin een koopadvies voor de beste smartphone tot 200 euro.

Beste smartphone tot 200 euro

In het aanbod van smartphones in een betaalbare prijscategorie, zeg tot 200 euro, is het soms lastig een juiste keuze te maken. Aan welke smartphone kun je het beste je geld uitgeven, en aan welk toestel heb je het meeste plezier? DroidApp heeft met zijn jarenlange ervaringen en kennissen een overzicht voor je samengesteld met de zeven beste smartphones tot 200 euro. Heb je meer te besteden, zie dan ook ons overzicht met beste smartphone tot 400 euro.

We hebben hierbij naar verschillende zaken gekeken, om tot dit overzicht te komen. Hoe zijn de gebruikerservaringen met de telefoons, wat vinden wij van de smartphone en hoe is het gesteld met het updatebeleid?

Moto G13

Motorola heeft onlangs de nieuwe Moto G13 aangekondigd. Deze smartphone van de fabrikant is voorzien van fijne eigenschappen. Zo maak je foto’s met de triple-camera, waarbij de hoofdcamera 50 megapixel telt. De smartphone heeft een 6,5 inch HD+ beeldscherm en wordt geleverd met een flinke 5000 mAh batterij. Ook de handige Motorola-tools zoals het schudden met het toestel voor het inschakelen van de zaklamp, zijn aanwezig op de Moto G13. Je krijgt drie jaar beveiligingsupdates en één Android OS-update. Standaard krijg je direct 128GB aan opslagruimte en kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart.

Je kunt de Moto G13 kopen bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Moto G13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 179,99 euro

Samsung Galaxy A14

De Samsung Galaxy A14 is ook nog niet zo lang geleden uitgebracht. Het toestel is er als 4G- en als 5G-versie. De 4G-versie is interessant in deze prijsklasse. Er is een 6,6 inch Full-HD+ scherm en een octa-core processor. Ook dit toestel heeft een 50 megapixel primaire lens in de triple-camera. Goed nieuws zien we terug in het updatebeleid. Je krijgt met deze Galaxy A14 een update naar Android 14 én 15, en vier jaar beveiligingsupdates. Nog een andere tip: nog een paar dagen kun je de Galaxy A14 gratis krijgen bij een riant abonnement van slechts 10,00 euro per maand. Zie daarvoor alles details op deze pagina.

De Samsung Galaxy A14 is te koop bij Samsung zelf, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Samsung Galaxy A14 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 198,00 euro

Xiaomi Redmi A1

De Xiaomi Redmi A1 review verscheen onlangs online op DroidApp. De smartphone is geprijsd op slechts 99 euro. Voor dat bedrag krijg je allereerst een aangepaste versie van Android; in de zin van Android Go. Dit is geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware. De camera presteert best aardig, ondanks alleen de 8 megapixel lens en de dieptelens. De telefoon heeft een 5000 mAh accu en een quad-core processor. Over het updatebeleid is niets bekend. Ondanks dat hij niet de snelste telefoon is, is hij wel gunstig geprijsd. Houd er rekening mee dat je geen NFC kunt gebruiken op het toestel, voor bijvoorbeeld mobiele betalingen.

Je kunt voor de Xiaomi Redmi A1 terecht bij Bol.com, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.

Xiaomi Redmi A1 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 96,00 euro

Oppo A17

Op zoek naar een Oppo in deze prijsklasse, dan kom je uit bij de Oppo A17. Deze smartphone is voorzien van een stijlvol design en biedt een 6,56 inch HD+ beeldscherm. Dit wel nog met de standaard verversingssnelheid van 60Hz. Ook is er 64GB geheugen, een dubbele camera maar moet NFC gemist worden, een aandachtspuntje als je mobiel wilt betalen met je telefoon. De smartphone komt met Android 12 en er is niets bekend over het updatebeleid. De telefoon wordt geleverd met een batterij met een capaciteit van 5000 mAh.

De Oppo A17 kun je aanschaffen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Oppo A17 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro

Nokia G22

Wil je een milieubewuste keuze maken, dan kan de Nokia G22 wellicht het overwegen waard zijn. De goede repareerbaarheid van het toestel heeft centraal gestaan bij de ontwikkeling van het toestel. Er is een Unisoc T606 chipset, een 50 megapixel camera en een flinke 5050 mAh batterij. Goed om te weten is dat de Nokia geleverd wordt met Android 12; het twee Android updates krijgt en drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates. Ook geldt een garantieperiode van drie jaar. De interface is standaard Android, dus zonder overbodige poespas.

De Nokia G22 is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Nokia G22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 194,00 euro

Xiaomi Redmi Note 11

In de Xiaomi Redmi Note 11-serie van vorig jaar komen we de Redmi Note 11 tegen. Deze smartphone is uitgerust met een 6,43 inch AMOLED-scherm, een quad-camera met 50MP hoofdlens en een fijne 5000 mAh accu. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 680 processor van Qualcomm. Over het updatebeleid van de Redmi Note 11 is niet veel bekend. De MIUI skin is anders dan die van andere fabrikanten, maar biedt wel veel personalisatiemogelijkheden, maar kan soms lastiger te doorgronden zijn. Afgelopen week werd de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12 serie aangekondigd.

Voor de Xiaomi Redmi Note 11 kun je terecht bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en Amazon.

Xiaomi Redmi Note 11 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 189,00 euro

Samsung Galaxy A13

We bespraken in dit overzicht al de Samsung Galaxy A14. Hoef je niet perse het nieuwste van het nieuwste te hebben, dan is misschien de Samsung Galaxy A13 nog wel wat voor je. Deze is een paar tientjes goedkoper dan de Galaxy A14. De telefoon draait inmiddels al op Android 13 en is voorzien van een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm, biedt een quad-camera met 50MP hoofdlens en een 5000 mAh batterij. Een ideale keuze als je niet veel eisen hebt maar gewoon een degelijke Android-smartphone zoekt.

De Samsung Galaxy A13 is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, Amazon, MediaMarkt en bij Samsung zelf.

Samsung Galaxy A13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro

Welke kan ik het beste kiezen?

Het is grotendeels een persoonlijke keuze welke smartphone je het beste kunt kiezen in de prijsklasse tot 200 euro. De beste prijs-kwaliteitverhouding vind je absoluut terug in de Samsung Galaxy A14 en de Moto G13. De Galaxy A13 is wat ons betreft de meest interessante keuze als je het niet erg vindt dat je nog minder lang updates krijgt en je het liefst zo min mogelijk uit wilt geven aan een goede smartphone. Bij Xiaomi en Oppo is het updatebeleid vaag en zouden we daarom minder snel verkiezen boven de rest.