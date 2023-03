Xiaomi breidt middensegment uit met Redmi Note 12-serie

Xiaomi is al goed vertegenwoordig in het middensegment met vele smartphones; daar komen er vandaag drie bij. De fabrikant presenteert de Xiaomi Redmi Note 12, Note 12 Pro en de Note 12 Pro+. Alle details over de nieuwe toestellen zetten we voor je op een rijtje.

Xiaomi Redmi Note 12-serie

Een nieuwe reeks modellen is aangekondigd door Xiaomi. Waar we vorige maand kennis konden maken met de nieuwe Xiaomi 13 en 13 Pro, is het nu de beurt voor uitbreiding in het middensegment. De fabrikant heeft vandaag de Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro en Redmi Note 12 Pro+ aangekondigd. Alle drie de smartphones geven je toegang tot het 5G-netwerk en zijn voorzien van een vergelijkbaar design. De telefoons draaien op Android 12 met de nieuwe MIUI 14 interface. Tevens hebben alle drie de Redmi Note 12-modellen aan de zijkant een vingerafdrukscanner.

Xiaomi Redmi Note 12

De Xiaomi Redmi Note 12 is een stijlvolle smartphone welke uitgerust is met een 6,67 inch AMOLED-scherm. Daarbij is de smartphone uitgerust van een Snapdragon 4 Gen 1 chipset, aangevuld met 4/6GB aan werkgeheugen. Ook is er 128GB opslagruimte beschikbaar, iets wat je uit kunt breiden met een geheugenkaart. Foto’s maken doe je met de triple-camera; welke een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel macrolens. Er is een 5000 mAh batterij met 33W laden. Hiermee moet het toestel volgens Xiaomi in 22 minuten voor de helft opgeladen zijn.

Dan is er ook nog een Xiaomi Redmi Note 12 zonder 5G-toegang. Dit toestel is uitgerust met een Snapdragon 685 octa-core chipset en laadt eveneens de 5000 mAh batterij op met 33W. We zien verder een andere camera-opstelling met een 50 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoek en 2MP macrolens. Deze is vijftig euro voordeliger dan de Xiaomi Redmi Note 12 met 5G.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

De andere smartphone in het rijtje is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. De smartphone is uitgerust met een OLED-scherm van 6,67 inch scherm. Aanwezig is een Dimensity 1080 chipset van MediaTek, samen met 6 of 8 gigabyte aan werkgeheugen. Voor het interne geheugen kun je kiezen uit 128GB of 256GB. Er zijn drie camera’s op het toestel te vinden; een 50 megapixel camera, een 8 megapixel groothoek en een 2 megapixel macro-lens. Leuk detail; ook een 3,5 millimeter aansluiting is gewoon nog aanwezig op de Redmi Note 12 Pro. De 5000 mAh batterij van de smartphone kan met 67W opgeladen worden.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

De Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ deelt veel van zijn mogelijkheden met die van de Pro. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de processor en het scherm. Anders is wel de camera-opstelling. Zo is de hoofdcamera geen 48 megapixel lens zoals bij de Pro, maar biedt de Pro+ een 200 megapixel sensor. Ook kan de 5000 mAh batterij van het toestel nog sneller opgeladen worden, namelijk met 120Hz.

Beschikbaarheid

De drie modellen zullen allen uitgebracht worden in Nederland. De prijzen komen neer op 249 euro voor het 4G-model van de Redmi Note 12. Voor de 5G-versie betaal je 299 euro. De Xiaomi Redmi Note 12 Pro gaat mee naar huis voor 399 euro, terwijl je voor de 12 Pro+ een bedrag van 499 euro moet overmaken.